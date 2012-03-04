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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

احمدخانی:

10 کتابخانه مشارکتی در زنجان فعال است

10 کتابخانه مشارکتی در زنجان فعال است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی استان زنجان، گفت: تعداد کتابخانه های مشارکتی از سال 84 از دو به 10 باب افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدربیع احمدخانی  ظهر یکشنبه در ددیار مسئولان نهادکتابخانه های عمومی زنجان با  نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان  از احداث هشت باب کتابخانه در  حال حاضر خبر داد و افزود: این تعداد کتابخانه با زیربنای 38هزار مترمربع در دست احداث است.
 
وی اعضای فعال کتابخانه های استان تا سال 84 را 15 هزار و 800 نفر عنوان کرد و  افزود: در حال حاضر تعداد اعضای فعال به 52 هزار نفر رسید که 180 درصد رشد داشته است.
 
احمدخانی ضمن مقایسه وضعیت بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کتابخانه‎های استان از سال 84 تا به امروز افزود:  تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های استان با 130 درصد رشد، از 326 هزار جلد به 800 هزار جلد رسیده، اعضاء فعال در کتابخانه‌ها با 180 درصد رشد، از 15 هزار و 800 نفر به 52 هزار نفر رسیده‌اند و 4 باب کتابخانه عمومی خیرساز به تعداد کتابخانه‎های عمومی استان افزوده شده است.
 
احمدخانی افزود: با وجود سهم 1.4 درصدی استان زنجان از کل جمعیت کشور،2.6 درصد از کل کتابخانه‌های عمومی کشور، از آن استان زنجان است که امیدواریم با فعالیت افراد متخصص و برگزاری همایش‌های مختلف در جهت ارتقاء این میزان گام‌های مؤثری برداریم.

وی افزود: طی دو سال گذشته، دو دیدار با مقام معظم رهبری از سوی کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان صورت گرفته است که در میان محورهای 50 گانه فرمایشات ایشان، عدم رضایت مقام معظم رهبری از وضعیت موجود در تولید، توزیع و تبلیغ کتابخوانی، بسیار مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.

مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی استان زنجان، با اشاره به اینکه نهاد دولتی کتابخانه‌های عمومی از سال 82 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا شده است، افزود: از زمان استقلال این نهاد از وزارت ارشاد، وضعیت نیروی انسانی، نوسازی ساختمان‌های قدیمی، اعتبارات عمرانی و کتاب کشور رو به بهبود گذاشته و تا به امروز تلاش‌های فراوانی در راستای ارتقاء فرهنگ کتابخوانی در بین مردم صورت گرفته است.

کد مطلب 1551436

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