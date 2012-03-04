10 کتابخانه مشارکتی در زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدربیع احمدخانی ظهر یکشنبه در ددیار مسئولان نهادکتابخانه های عمومی زنجان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان از احداث هشت باب کتابخانه در حال حاضر خبر داد و افزود: این تعداد کتابخانه با زیربنای 38هزار مترمربع در دست احداث است.

وی اعضای فعال کتابخانه های استان تا سال 84 را 15 هزار و 800 نفر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تعداد اعضای فعال به 52 هزار نفر رسید که 180 درصد رشد داشته است.

احمدخانی ضمن مقایسه وضعیت بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کتابخانه‎های استان از سال 84 تا به امروز افزود: تعداد کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های استان با 130 درصد رشد، از 326 هزار جلد به 800 هزار جلد رسیده، اعضاء فعال در کتابخانه‌ها با 180 درصد رشد، از 15 هزار و 800 نفر به 52 هزار نفر رسیده‌اند و 4 باب کتابخانه عمومی خیرساز به تعداد کتابخانه‎های عمومی استان افزوده شده است.

احمدخانی افزود: با وجود سهم 1.4 درصدی استان زنجان از کل جمعیت کشور،2.6 درصد از کل کتابخانه‌های عمومی کشور، از آن استان زنجان است که امیدواریم با فعالیت افراد متخصص و برگزاری همایش‌های مختلف در جهت ارتقاء این میزان گام‌های مؤثری برداریم.