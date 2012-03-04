960 هزار هکتار عرصه ملی در استان قزوین وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم گودروزند چگینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت هفته منابع طبیعی در محل اداره منابع طبیعی برگزار شد اظهارداشت: به منظور تلطیف هوای استان در هفته منابع طبیعی 500 هزار اصله نهال در استان قزوین توزیع شده است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین اعتبارات استانی، ملی و عمرانی را دو میلیارد و 240 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این اعتبار در بخش استانی یک میلیارد و 348 میلیون تومان و در بخش ملی نیز 893 میلیون تومان است.



وی وسعت استان قزوین را یک میلیون و 500 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: عرصه منابع طبیعی در استان قزوین 935 هزار و 793 هکتار است که از این میزان 853 هزار و 485 هکتار مرتع، 29 هزار و 150هکتار بیابان و 28 هزارو 157هکتار آن را جنگل تشکیل می دهد.



چگینی با اشاره به اینکه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی وحوزه های آبخیز مهمترین وظیفه مسئولان این اداره است بیان کرد: موضوع حفاظت با کمک و تلاش همکاران، محافظان و همیاران علاقمند به منابع طبیعی انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد استان قزوین را عرصه های منابع طبیعی تشکیل داده است عنوان کرد: این عرصه به عنوان زمینه حیات و توسعه پایدار و متعادل کننده اکوسیستم و پشتوانه بخش کشاورزی به شمار می رود که بر اساس سند چشم انداز توسعه وظیفه سنگین بسترسازی امنیت غذایی برعهده منابع طبیعی و آبخیزداری است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین گفت: منابع طبیعی تجدید شونده به عنوان بستر حیات انسانها و زیربنای توسعه پایدار است و حفاظت و توسعه پایدار از این منابع می تواند به تقویت پوشش گیاهی، هوای سالم، آب سالم و امنیت غذایی و زیستی موجودات زنده این بستر منجر شود.



چگینی با اشاره به میزان بارندگی در استان یادآورشد: میانگین بارندگی سالانه کل استان 366میلی متر است که از 120 تا 630 میلی متر نسبت به مناطق پست تا ارتفاعات شمالی استان متفاوت است.



وی با اشاره به فعالیت یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین اظهارداشت: با به کارگیری نیروی انتظامی و ایجاد یگان حفاظت با اقدامات حفاظتی و حمایتی مورد نیاز عوامل تخریب و تجاوز در سطح عرصه های منابع طبیعی کمتر شده است.



چگینی عوارض و عواقب جبران ناپذیر تخریب اراضی منابع طبیعی را بروز سیل های خانمان برانداز و ویرانگر، پر شدن مخازن سدها، فرسایش خاک و نابودی بستر کشاورزی و حرکت زمین و نابودی روستاها و کاهش تولیدات صنعتی و دامی، نابودی شهرها، تاسیس واحدهای صنعتی و راههای ارتباطی، نابودی محیط زیست و دگرگون شدن زمینه های حیات، کاهش محصولات فرعی و گیاهان دارویی و طغیان آفات و امراض عنوان کرد.



وی از مهمترین فعالیت های این اداره کل را استعدادیابی اراضی مستعد برای توسعه کشاورزی و غیرکشاوری و واگذاری نظام مند و موثر اراضی به بهره برداران عنوان کرد و افزود: استعدادیابی اراضی، قطعیت قانونی، صدور سند و اصلاح و بازنگری، نقشه برداری از جمله فعالیت های طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ، آبخیزداری را از مهمترین فعالیت های بخش منابع طبیعی در این استان برشمرد و بیان کرد: طرح های آبخیزداری با هدف جلوگیری از خسارت ناشی از نشست رسوب به مخازن سدها، خسارت ناشی از سیلابها و فرسایش خاک انجام می شود.



وی اجرای طرح های آبخیزداری را بسیار مهم دانست و گفت: برای اجرای این طرح ها مشارکت مردم بسیار قابل توجه بوده و

آبخیزداری در چهار حوزه مختلف شامل: کنترل فرسایش و رسوب، جلوگیری از سیل فعالیت کرده و در ردیف محورهای اصلی این حوزه بوده و اولویت بندی نیز براساس این بخش هاست.



چگینی اجرای طرح های خشکه چینی در حوزه روستاهای میزوج و باراجین، اجرای طرح های آبخیزداری لطر، اسبمرد، آتان، مزرعه محمودی، ساج، ورس، سیمیار و روستای مدان را از جلمه طرح های آبخیزداری در حال اجرا دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح فعالیت های بیابانزدایی و طرح های مدیریت مناطق بیابانی در این استان گفت: اجرای طرح های تثبیت شن های روان و بیابانزدایی در استان با اجرای طرح قرق، نهالکاری، مراقبت و نگهداری، مدیریت هرز آب سیلاب، تولید نهال، تجهیز و تکمیل آماده سازی نهالستان و جمع آوری بذر از مهمترین فعالیت های این بخش است.



چگینی افزود: بهره وری بی رویه دام و بهره برداران از مراتع، عدم رعایت تناسبی ارضی در کاربری های کشاورزی و دامداری، تبدیل اراضی مرتعی به سایر کاربری ها شامل: معادن، آتش سوزی های غیرعملی و بهره برداری بی رویه از سفره آبهای زیر زمینی، عدم زهکشی مناسب آبهای شور وارده به دشت قزوین، عدم پراکنش مناسب بارندگی، باد شدید، تعرق و تبخیر شدید، وجود سازنده های ایمن ساختاری و فرسایش پذیر از جمله عوامل اساسی طبیعی عوامل بیابانزایی در استان قزوین است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین مرتع را از مهمترین عرصه های طبیعی دانست و تصریح کرد: بیش از 853 هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان را مرتع تشکیل داده که در حفظ منافع بهره برداران و کاهش روان آب و چرای دام ها نقش بسیار مهمی دارد.



وی با اشاره به ارزش اقتصادی حاصل از فعالیت های گسترده و متنوع در مراتع گفت: حدود 950 واحد دام متکی در مراتع استان تعلیف می کنند.



چگینی از اقدامات مهم دیگر این اداره کل را اجرای طرح های مرتعداری دانست و افزود: در مناطقی که این طرح اجرا شده، افزایش تولید را شاهد بوده ایم و رویکرد اصلی ما مشارکت مردم در طرح هاست.

این مسئول یادآورشد: در حال حاضر در استان قزوین انجمن صنفی مرتعداران تشکیل شده که متشکل از دامداران صاحب کارت پروانه چرا و کارشناسان منابع طبیعی استان است.



وی اجرای طرح های کپه کاری، تبدیل دیمزارهای کم بازده، قرق، مرمت چشمه، احداث آبشخور و ذخیره نزولات را از طرح های بخش مرتع در قالب طرح بهبود و اصلاح مراتع عنوان کرد.



مدیرکل منایع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در ادامه اجرای مدیریت منابع جنگلی شامل قرق، مراقبت و نگهداری از ذخیره گاهها، احداث پارک جنگلی، توسعه درختکاری و احداث ذخیره گاههای جنگلی را از جمله طرح های بخش جنگل در راستای اجرای طرح جنگل کاری و توسعه جنگل برشمرد.



وی به احداث پارک جنگلی شهدای قازان داغی در پنج فاز به مساحت 100 هکتار در شهرستان تاکستان اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به تغییرات مناسب آب و هوایی امسال در اجرای پروژه از لحاظ نقشه برداری، ترازبندی، احدث چاله، خرید درخت، کاشت نهال و آبیاری پیشرفت خوبی داشتیم.



این مسئول با بیان عملکرد بخش آموزش و ترویج این اداره کل گفت: برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای مجریان و بهره برداران و کارکنان این اداره کل از اهم فعالیت های این بخش است.



وی در خصوص حفاظت از عرصه ها نیز یادآورشد: در هر 10 هزار هکتار به یک نفر محافظ نیاز داریم که در استان قزوین در هر 40 هزار هکتار یک نفر از منابع طبیعی محافظت می کند.



15 الی 21 اسفند ماه به عنوان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.