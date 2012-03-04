30 هزار اصله نهال در شهریار غرس می شود

سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن هفته درخت کاری مقرر شده طی هماهنگی با مناطق و سازمان پارکها و فضای سبز شهریار، 30 هزار اصله نهال در این شهرستان غرس شود.

وی افزود: در این زمینه علاوه بر اجرای این طرح، از پروژه کاشت چمن بلوارهایی که به صورت آبیاری های قطره های طراحی شده، نیز بهره برداری خواهد شد.

اجرای پروژه چمن کاری در بلوارهای شهریار



این مسئول عنوان کرد: بلوارهای آزادگان، شهدا، شورا، اسدآباد، شهیدان اینانلو حدفاصل میدان صیاد شیرازی تا میزان، کارگر، امیرکبیر، روبروی امین گل حد فاصل سه راهی اسدآباد تا سه راهی فردوس، رسول اکرم(ص)، شهرک مریم، لچکی پل ولایت، میدان شهیدان اینانلو، میادین ورودی شهرک صدف، بلوار رسول اکرم(ص)، بلوار شهید دنیا مالی و بلوار انقلاب روبروی امامزاده از جمله این اماکن هستند.

حسینی ادامه داد: امید می رود که با اجرای چنین طرح هایی، سرانه فضای سبز در شهرستان به میزان مطلوبی افزایش یابد.

لزوم افزایش سرانه فضای سبز



شهردار شهریار بر توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز در این شهر تاکید کرد و یادآور شد: یکی از اولویت های شهرداری شهریار توجه به این مهم است که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون اقدامات مختلفی در زمینه احداث، بازسازی و بهسازی فضای سبز در شهرستان شهریار انجام گرفته است تا زمینه های رضایت مندی شهروندان فراهم شود.