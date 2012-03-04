84.5 درصد مردم خراسان جنوبی در انتخابات شرکت کردند

قهرمان رشید در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: مردم استان با حضور پرشور و حداکثری خود در روز تاریخی 12 اسفند به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کردند.

وی با بیان اینکه با اعلام نتایج انتخابات امید می رود تمام رقابت نامزدها در جهت همبستگی انسانی به رفاقت تبدیل شود، افزود: نامزدهایی که نتوانستند رای بیاورند بدانند که عرصه خدمتگزاری فراوان است و می توانند همچون گذشته در خدمت نظام و مردم باشند و برای توسعه ارزشهای انسانی و اسلامی تلاش کنند.

رشید با اشاره به اینکه 12 اسفندماه روز تاریخی و الهی برای همیشه در حافظه ها باقی خواهد ماند، بیان کرد: مردم استان خراسان جنوبی در این روز برگ زرین دیگری بر تاریخ این استان افزودند.

استاندار خراسان جنوبی حضور مردم در پای صندوق های رای را نشانه اقتدار نظام و بقای ارزشهای دینی و اسلامی دانست و افزود: با حضور پرشور مردم دشمنان قسم خورده انقلاب و نظام خجل شدند.

وی از مشارکت 84.5 درصدی مردم خراسان جنوبی در نهمین دور انتخابات مجلس خبر داد و گفت: میزان مشارکت مردم خراسان جنوبی از میانگین کشوری بالاتر بوده است.

رشید به میزان مشارکت مردم در چهار حوزه انتخابیه استان اشاره کرد و بیان داشت: مردم شهرستان نهبندان و سربیشه با 93.7 درصد بالاترین میزان مشارکت را در استان داشته اند.

وی میزان مشارکت مردم در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان را 79 درصد اعلام کرد و ادامه داد: در حوزه انتخابیه قاینات 89.6 درصد مردم و در حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه 85 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه میزان مشارکت مردم خراسان جنوبی نسبت به انتخابات مجلس هشتم بیشتر بوده است، تصریح کرد: در انتخابات مجلس نهم 474 هزار و 73 نفر در استان واجد شرایط رای دادن بوده اند.