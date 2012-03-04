کشف 15 دستگاه خودروی مسروقه توسط آگاهی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران پلیس آگاهی کرمانشاه، روز گذشته موفق به کشف 15 دستگاه خودروی مسروقه شدند .

روز گذشته، ماموران شعبه 3 اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان کرمانشاه از تعدادی از پارکینگها و توقفگاههای سطح شهر کرمانشاه سرکشی کردند .

در بازدید های روز گذشته 15 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه شامل 6 دستگاه پراید، 7 دستگاه پیکان، 1 دستگاه پژو 405 و یک دستگاه وانت پیکان کشف و شناسایی شد.

این خبر حاکیست، در این رابطه مالباختگان شناسایی شده و متصدیان پارکینگهای مربوطه نیز در خصوص عدم ترخیص خودروهای مذکور بدون مجوز پلیس توجیه شدند .

1 کشته و 12 زخمی در حوادث رانندگی استان کرمانشاه

حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، طی 24 ساعت گذشته 1 کشته و 12 زخمی به جا گذاشت.

شب گذشته، با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در بلوار "احمد ابن اسحاق" شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه، بلافاصله ماموران پاسگاه حومه شهرستان جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشاهده شد، یک دستگاه سواری سمند به دلایلی از جاده منحرف و واژگون شده است و در اثر این حادثه راننده و 2 سرنشین خودرو مجروح شده اند .

با حضور تیم فوریتهای پزشکی در محل ، حادثه دیدگان به مراکز درمانی شهرستان اعزام شدند اما پیگیری های ماموران حکایت از آن داشت ، 1 نفر از سرنشینان خودرو که جوانی 20 ساله است بعلت شدت جراحات وارده فوت کرده است.

براساس این گزارش، طی 24 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، 10 نفر دیگر نیز زخمی شده و روانه مراکز درمانی شدند.

پلیس هرسین سارق حرفه ای موتور سیکلت را دستگیر کرد

با دستگیری سارق حرفه ای موتورسیکلت توسط ماموران انتظامی شهرستان هرسین استان کرمانشاه، راز 6 فقره سرقت موتور سیکلت فاش شد.

در پی دستگیری مردی جوان به اتهام سرقت موتور سیکلت توسط ماموران انتظامی شهرستان هرسین استان کرمانشاه ، متهم با دستور مقام قضایی برای تحقیقات تکمیلی تحویل پلیس آگاهی شهرستان شد .

متهم در بازجویی های انجام شده لب به اعتراف گشود و از 6 فقره سرقت موتور سیکلت در شهرستانهای هرسین و کرمانشاه پرده برداشت .

با پیگیری ماموران، موتور سیکلتهای مسروقه نیز در بازرسی از منزل شخصی متهم ، اقوام وی و یک مالخر، کشف و تحویل مالباختگان شد .

در این رابطه مالخر 20 ساله نیز دستگیر شده و برای تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی انتقال داده شد .

