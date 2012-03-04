مدیرعامل نساجی مازندران در کلاس مدیریت فوتبال ایتالیا شرکت می کند

سید مجید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلاس مربیگری مدیریت فوتبال در13 آوریل به مدت 24 روز در فلورانس ایتالیا برگزار خواهد شد گفت: فدراسیون فوتبال ایتالیا به فدراسیون فوتبال کشور در خصوص حضور در این کلاس رسمی و معتبر چهار سهمیه داده است.

وی افزود: چهار نفر از مدیر عامل های باشگاه های معتبر ایران در این کلاس های تخصصی شرکت خواهند کرد.

محمدیان افزود: در این بین مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران یکی از این چهار مدیر عامل است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران، حضور سعادتمند مدیرعامل این باشگاه را در خصوص ارتقای سطح فوتبال مازندران و بویژه باشگاه نساجی مهم دانست.

وی افزود: حضور در این کلاس های معتبر سبب اثبات توانمندی های مدیریت این باشگاه خواهد شد.

محمدیان معیارهای انتخاب این چهار عضو جهت شرکت در کلاس بین المللی مدیریت فوتبال را سوابق تحصیلی و رزومه فعالیت های ورزشی این افراد عنوان کرد.

وی افزود: مطمئنا این عضویت دستاورد بزرگ باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران قلمداد خواهد شد.

سخنگوی نساجی مازندران افزود: باشگاه نساجی مازندران صاحب سبک مدیریتی بوده و انتخاب مدیرعامل این باشگاه جهت حضور در کلاس مدیریت پیشرفته در تاریخ فوتبال قائم شهر ثبت خواهد شد.

وی با تقدیر از کلیه رسانه های استان برای همراهی و اطلاع رسانی صادقانه اخبار باشگاه گفت: رسانه های مازندران به عنوان بازوان این باشگاه در روند موفقیت های تیم تاثیرگذار است.

