۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

بنی احمدی در گفتگو با مهر:

قدرت استکبار جهانی با سرانگشت سبابه ایرانی ها تحقیر شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه البرز گفت: ابرقدرت ها همه قدرت خود را برای خدشه دار کردن و تضعیف اقتدار نظام به کار گرفتند اما ایرانی ها تنها با یک سرانگشت سبابه و در یک روز همه آنها را تحقیر کردند.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم در انتخابات معادلات دشمنان را بر هم زده و توطئه های آنها را نقش برآب کرد.

وی گفت: حضور مقتدرانه مردم اعلام وفاداری به نظام و لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و تیر خلاص به نقشه های شوم دشمنان داخلی و خارجی بود.

وی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفندماه مشت محکمی بر دهان ابرقدرتها و پاسخی کوبنده به توطئه های آنها بود.

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه البرز گفت: مردم از پیر و جوان، زن و مرد پای صندوق های رای حضور یافتند تا به مسئولان نظام بگویند که شما محکم برای اقتدار نظام بایستید، چرا که مردم استوارتر از همیشه به پشتیبانی شما ایستاده اند و هیچ تحریم و تهدیدی آنها را از پا در نمی آورد.

وی افزود: نماینده های مردم و مسئولان قدردان این حضور باشند و در برابر اعلام وفاداری مردم، وفاداری پیشه کرده و خدمتگزار تام مردم باشند.
 

