قدرت استکبار جهانی با سرانگشت سبابه ایرانی ها تحقیر شد

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم در انتخابات معادلات دشمنان را بر هم زده و توطئه های آنها را نقش برآب کرد.

وی گفت: حضور مقتدرانه مردم اعلام وفاداری به نظام و لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و تیر خلاص به نقشه های شوم دشمنان داخلی و خارجی بود.

وی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفندماه مشت محکمی بر دهان ابرقدرتها و پاسخی کوبنده به توطئه های آنها بود.

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه البرز گفت: مردم از پیر و جوان، زن و مرد پای صندوق های رای حضور یافتند تا به مسئولان نظام بگویند که شما محکم برای اقتدار نظام بایستید، چرا که مردم استوارتر از همیشه به پشتیبانی شما ایستاده اند و هیچ تحریم و تهدیدی آنها را از پا در نمی آورد.

وی افزود: نماینده های مردم و مسئولان قدردان این حضور باشند و در برابر اعلام وفاداری مردم، وفاداری پیشه کرده و خدمتگزار تام مردم باشند.

