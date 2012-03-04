به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین همایش بین‌المللی مدیریت و اقتصاد رسانه با حضور نمایندگانی از صدا و سیما، شهرداری تهران، اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان اکو و... دیروز شنبه 13 اسفندماه برگزار شد.

در این جلسه حسن خجسته، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیما به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری در این نشست به بیان مباحثی با این مضمون که مدیریت اقتصاد رسانه‌ای نیازمند پژوهش‌های بنیادی و اساسی بوده و برای مدیریت یکپارچه و تقویت این رشته باید عزمی ملی و فراجناحی بین رسانه‌ها مختلف کشور ایجاد شود، پرداخت.

در این جلسه مطرح شد که رسانه‌ها در کشور ما مانند تمام ارکان دیگر روز به روز در حال توسعه هستند و تحول‌ها و فراز و نشیب‌های بسیار زیادی را پشت سرگذاشته‌اند، در همین خصوص باید به مدیریت رسانه در ایران اعم از رسانه‌های نو مانند رادیو و تلویزیون و رسانه‌های نوینی مانند اینترنت و موبایل توجهی ویژه داشت.

همچنین در عرصه مدیریت و اقتصاد رسانه‌ای نیاز شدیدی به همکاری‌های نظری و پشتیبانی و حمایت‌های سازمان‌های گوناگون احساس می‌شود. باید هر یک از همایش‌های سالیانه به یک موضوع،‌ محور و دغدغه‌ رسانه‌ای اختصاص پیدا کند. به عنوان مثال همایش سوم می‌تواند به بررسی جایگاه اقتصادی، محتوا،‌اقبال مخاطب و مسئولیت مدیران رسانه در قبال اجتماع اختصاص داشته باشد.

در پایان این جلسه تاسیس دبیرخانه دائمی مدیریت رسانه‌ای از سوی حاضران در جلسه که شورای سیاست‌گذاری دومین همایش مدیریت و اقتصاد رسانه بودند، ‌تصویب شد.

‌اولین همایش بین‌المللی مدیریت و اقتصاد رسانه در سال 88 برگزار شد و دومین همایش نیز 16 و 17 اردیبهشت ماه سال 91 برگزار خواهد شد.

دومین همایش قرار بود 6 و7 اسفند ماه برگزار شود که با تشکیل شورای سیاست‌گذاری و انتخاب حسن خجسته به عنوان دبیر شورا،‌ برگزاری همایش به اردیبهشت ماه موکول شد.

اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی مدیریت و اقتصاد رسانه 30 بهمن و دومین جلسه نیز 13 اسفند ماه برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه همایش روزانه تعداد زیادی مقالات علمی به دبیرخانه ارسال می‌شود و هدف همایش ایحاد بار علمی بالا در مدیریت رسانه و رفع تمام مشکلات در مدیریت رسانه است.

همایش بین‌المللی مدیریت و اقتصاد رسانه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار می‌شود و البته کمیسیون ملی یونسکو، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها نیز در برگزاری همایش همکاری دارند.

علی اکبر فرهنگی دبیر علمی، حمیدرضا حسینی دانا دبیر همایش و فراهانی دبیر اجرایی همایش هستند. در دومین شورای سیاستگذاری همایش مدیریت و اقتصاد رسانه که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، پدرام پاک‌آیین مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی گرانمایه‌پور ‌استاد ارتباطات، نامدار صداقت مدیر کل روابط عمومی شهرداری، علی اصغر محکی و برخی دیگر از مسئولان و استادان ارتباطات کشور حضور داشتند.