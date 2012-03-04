مردم مازندران در 12 اسفند افتخار آفرین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی معلمی ظهر یکشنبه در مراسم درگذشت آیت الله حاج شیخ محمد فقیهی قادیکلایی اظهار داشت: علم و دانش گاهی بصورت انبار شدن در ذهن انسان انباشته وانسان اطلاعات و معلوماتی را کسب و در ذهن می سپارد.

وی بیان داشت: اگر حقیقت عبودیت در ظاهر انسان پیدا شود روحانیت علم تحقق پیدا می کند واگر یافت نشود انسان بیهوده تلاش می کند به منزله انبارداری می شود که کالای دانش را درذهن وکتابخانه خود انبار کرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: علما افرادی هستند که صاحب نورانیت علم و معرفت باشند.

وی بابیان اینکه علم الهی آن نبوده که ناحیه مکتب، مدرسه، کلاس و کتاب بدست آید تصریح کرد: روحانیت علم، علم الهی، معارف قران ذاتی ودروجود انسان است که مهم چگونه استفاده کردن آن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه علم تنها به آموختن و درس گرفتن نیست، افزود: علمیت واقعی آنکه قرآن می گوید منحصرا ترس توام با معرفت، درد و شناخت علما است.

معلمی بیان داشت:علما بدنبال کاسب کاری و دنیا داری نیستند بلکه مخلصانه به نظام جمهوری اسلامی کمک می کنند.

وی به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: با مشارکت حداکثری مردم دل شهدا، امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری شاد و استکبار را خشمگین ساختند.

معلمی بیان کرد: درمازندران بیش از 70 درصد واجد شرایط رای دادن بودند که در انتخابات حضور داشتند.