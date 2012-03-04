ترس از اعمال نفوذ و به شماره افتادن نفس فوتبال/ تعلیق بیخ گوش ماست!

به گزارش خبرنگار مهر، اتفاقاتی که طی هفته های اخیر پیرامون فدراسیون فوتبال رخ داده ابهام در خصوص برگزاری بدون اعمال نظر انتخابات این فدراسیون را چند برابر کرده است. هر چند وزارت ورزش و جوانان بارها تاکید کرده که هیچ اعمال نظری برای این انتخابات و اعمال فشار به روسای هیئت ها نخواهد داشت، اما بعید به نظر می رسد که برخی عوامل این وزارتخانه نسبت به برگزاری انتخابات بی تفاوت باشند.

انتخابات فدراسیون فوتبال در شرایطی صبح روز دوشنبه برگزار خواهد شد که دست های پشت پرده در روزهای اخیر دوباره نقش خود را در فوتبال ایران پررنگ کرده و هر روز به بهانه ای قصد برهم زدن آرامش انتخابات را دارد. شاید انتشار دوباره نامه سازمان بازرسی کل کشور یکی از این عوامل بود. این نامه در حالی منتشر شد که همه کاندیداها ثبت نام کرده بودند و اگر قرار بود هشداری هم داده شود باید قبل از ثبت نام کاندیداها داده می شد.

با این حال برگزاری نشست مدیران باشگاه های صنعتی یک روز قبل از انتخابات که به دعوت یکی از مدیران لیگ برتری برگزار شده و با وجود دعوتنامه متعارف به صورت تلفنی موضوع جلسه به دعوت شدگان ارائه شده است، خود نشان می دهد که عوامل فشار کارشان را از چند روز پیش شروع کرده اند تا رای اعضای مجمع را به سود یک کاندیدای خاص جلب کنند.

اتفاقی که برخلاف ماهیت استقلال اعضای مجمع است. در این مدت همه کارشناسان و صاحب نظران تاکید کرده اند که باید اجازه داده شود تا اعضای مجمع در استقلال کامل به گزینه مورد نظرشان رای دهند اما برخی عوامل در تلاشند تا با اعمال نفوذ به اعضای مجمع آنها را وادار کنند به گزینه مورد نظر وزارت ورزش و جوانان رای داده شود. هر چند مسئولان این وزارتخانه کار را رها کرده اند و بدون اینکه کوچکترین نظارتی بر این روند داشته باشند، گوشه ای ایستاده اند و منتظرند ببیند عوامل پشت پرده بالاخره سرنوشت فوتبال را چگونه رقم خواهند زد.

قطعا در صورتیکه برای مسئولان فدراسیون بین المللی فوتبال - فیفا - مسجل شود که دولت - که از دید آنها می تواند وزارت ورزش و جوانان باشد - در انتخابات فدراسیون فوتبال دخالت کرده است خیلی سریع فوتبال ایران را تعلیق خواهند کرد. فوتبال ما یک بار تجربه چنین جریمه ای را دارد و مسئولان به خوبی می دانند در صورتیکه فیفا رای به تعلیق بدهد چه عواقب تلخی در انتظار این رشته پرطرفدار خواهد بود.

امید می رود در شب پایانی منتهی به برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال عوامل پشت پرده از تحت فشار گذاشتن اعضای مجمع خودداری کنند و اجازه دهند مجمع در استقلال کامل به گزینه مورد نظرشان رای دهند. آرزویی که البته به نظر می رسد محال و غیرممکن باشد اما ورزش ایران با همین "ان شالله " و "ماشالله " ها سر می کند و همیشه باید امیدوار بود.