  1. استانها
  2. تهران
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

فروزنده بخش خبر داد:

نمایشگاه بهاره در شهرستان شهریار برپا شد

نمایشگاه بهاره در شهرستان شهریار برپا شد

شهریار - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی شهریار گفت: نمایشگاه بهاره شهریار از امروز 14 اسفندماه سال جاری در این شهرستان آغاز به کار کرد.

محسن فروزنده بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام پایانی سال و به منظور تسهیل در امر تامین نیازهای مردم و مایحتاج شب عید، طی هماهنگی با اداره صنعت، معدن و تجارت مقرر شد که نمایشگاه بهاره در این شهرستان برپا شود.

وی افزود: این نمایشگاه از امروز تا 27 اسفندماه سال جاری در محل نمایشگاه های دائمی شهرستان شهریار واقع در خیابان شهید بهشتی، میدان معلم برپا شده است.

این مسئول عنوان کرد: در این نمایشگاه مواد غذایی، گوشت و مرغ، خشکبار، پوشاک و ... با قیمت مناسب و تخفیف پنج تا 30 درصد در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

فروزنده بخش ادامه داد: به منظور جلوگیری از تخلفات و گران فروشی غرفه داران، بازرس مجمع به صور دائمی و روزانه بر روند فعالیت این نمایشگاه و فروشندگان نظارت می کند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان شهریار یادآور شد: در این زمینه شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند مراتب را به این مجمع گزارش دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

کد مطلب 1551454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها