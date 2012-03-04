نمایشگاه بهاره در شهرستان شهریار برپا شد

محسن فروزنده بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام پایانی سال و به منظور تسهیل در امر تامین نیازهای مردم و مایحتاج شب عید، طی هماهنگی با اداره صنعت، معدن و تجارت مقرر شد که نمایشگاه بهاره در این شهرستان برپا شود.

وی افزود: این نمایشگاه از امروز تا 27 اسفندماه سال جاری در محل نمایشگاه های دائمی شهرستان شهریار واقع در خیابان شهید بهشتی، میدان معلم برپا شده است.

این مسئول عنوان کرد: در این نمایشگاه مواد غذایی، گوشت و مرغ، خشکبار، پوشاک و ... با قیمت مناسب و تخفیف پنج تا 30 درصد در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

فروزنده بخش ادامه داد: به منظور جلوگیری از تخلفات و گران فروشی غرفه داران، بازرس مجمع به صور دائمی و روزانه بر روند فعالیت این نمایشگاه و فروشندگان نظارت می کند.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان شهریار یادآور شد: در این زمینه شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند مراتب را به این مجمع گزارش دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.