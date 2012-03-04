جلد چهارم «تفسیر روز» به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جلد چهارم «تفسیر روز» به قلم سیدیحیی یثربی که تفسیر عقلی - کاربردی قرآن کریم با توجه به مسائل روز است، توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسید.
در این کتاب تفسیری بر سورههای هود، یوسف، الرعد، ابراهیم، الحجر، النحل، الاسرا، الکهف آورده شده است که هر کدام از آنها یک فصل کتاب را شامل میشود که در زیرعنوانهای جزئیتری ضمن مرور آیات مختلف به تفسیر آنها نیز میپردازد.
سیدیحیی یثربی، استاد و پژوهشگری که همیشه برآن میکوشد تا به نکتهای نو در فلسفه، عرفان، سیاست و مسائل اجتماعی دست یابد، در این اثر نیز کوشیده است تا در زمینه تفسیر قرآن کریم، راه جدیدی در پیش گیرد.
یثربی میکوشد تا برتریهای تعالیم قرآن را با توجه به مسائل و مشکلات امروز بشر نشان دهد. اسلام دین همه انسانها در همه دورانهاست. به همین دلیل باید معجزههای روشن خود را برای همه انسانها و همه دورانها داشته باشد. از این جاست که این تفسیر براساس مسالهها و نیازهای امروز انسان بنا شده است. از نظر این مفسر، قرآن نیز همانند طبیعت است که هرچه آگاهانهتر و با راه و روش درستتر پژوهش شود، نتیجههای بزرگتر میدهد.
در این تفسیر با راه و روش جدید، مسائل امروز بشر به قرآن عرضه شده است، مسائل بزرگی مانند؛ اعتبار انسان، حقوق اساسی فردی و اجتماعی او، اصالت و اعتبار عقل و اندیشه انسان، روش درستاندیشی، دین درست، ادیان و مذاهب باطل و خرافی، خداشناسی، پیامبرشناسی، رابطه انسان و خدا، سیاست اسلامی، مشکلات علما و مدیران جامعه، مشکلات جهان و جهان اسلام و صدها مساله مهم دیگر.
بیتردید، پاسخها و راه حلهای قرآن را در برابر این مشکلات و مسائل، چنان برتر و کارآمدتر خواهیم یافت که هیچ مکتب و دینی، حریف آن معجزهها نباشد. در این تفسیر برای مدیریت جامعه اسلامی خودمان نیز هشدارها و آموزههای بنیادین و کارساز خواهیم یافت.
شمارهگذاری صفحات تفسیر روز به طور پیوسته آغاز شده است و جلد چهارم صفحات 1339 تا 1755 این مجموعه را در بر میگیرد. همچنین توضیحات هر واژه یا اصطلاح نیز به صورت زیرنویس در کتاب آورده شده است.
این کتاب در شمارگان 1500 نسخه و قیمت 9800 تومان منتشر شده است.
