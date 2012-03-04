حضور پر صلابت روستائیان در انتخابات شایسته تقدیر است

آرش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشکر از اقشار انقلابی و همیشه در صحنه روستائی استان البرز به دلیل حضور پر شور و پر صلابت در حماسه 12 اسفند گفت: حضور روستائیان در انتخابات مجلس نهم پرصلابت تر از همیشه بود.

وی با اشاره به این نکته که مردم فهیم و ولایتمدار کشور در تمامی برهه ها در صحنه های سرنوشت ساز حاضر بوده اند و همواره موجبات یاس و ناامیدی دشمنان انقلاب را فراهم ساخته اند افزود: با توجه به فرامین مقام معظم رهبری و مسئولان دلسوز کشور، روستائیان استان با وجود برودت هوا و بارش برف در نقاط کوهستانی بویژه در منطقه آسارا و طالقان از اولین ساعات رای گیری در پای صندوقها حاضر و به کاندیدای مورد نظرشان رای دادند.

وی گفت: در این میان حضور افراد سالخورده در میان شرکت کنندگان با وجود کهولت سن آن هم در اولین ساعات رای گیری قابل تحسین و تقدیر بوده و این امر وظیفه مسئولان و نمایندگان را به عنوان خادمان مردم سخت تر می سازد.

بهادری تصریح کرد: بهترین پاداش برای مردم فهیم و همیشه در صحنه ایران به ویژه روستائیان عزیز، خدمتگزاری بهینه و روزافزون از جانب مسئولان بوده و منتخبین مردم باید در جهت کاهش و رفع مشکلات و معضلات روستاهای کشور تلاش کنند.

