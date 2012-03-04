افزایش 20 درصدی مشارکت قائم شهریها در انتخابات

علی پیرفلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این مهم به مفهوم لبیک به ولایت، نظام مقدس جمهوری اسلامی که روز به روز مردم با حضور آنان به دشمنان نشان می دهند.

وی بیان داشت: مردم با حضور خود بار دیگردر آزمون بزرگ 12 اسفند شرکت کردند که تجدید عهد دوباره با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و لبیک مقام معظم رهبری، پوزه دشمنان قسم خورده ایران را به خاک ذلت نشاند که پیروز واقعی این انتخابات مردم بودند.

پیرفلک از کاندیداهای انتخاب شده در مجلس نهم خواست برای پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، اطاعت از رهبری و برای رفع مسائل و مشکلات مردم در حوزه انتخابیه تلاش کنند.

وی خطاب به کاندیداهایی که در این دوره موفق نشدند، گفت: به همه آنهایی که با حضور در صحنه انتخابات موجبات شور و شوق انتخاباتی شدند و زمینه مشارکت و حضور گسترده مردم را فراهم کردند قدردانی کرد.

پیرفلک از کاندیداها خواست با احترام گذاشتن به رای و انتخاب مردم و دوری جستن از هرگونه بحثهایی که دشمنان را شاد می کند بپرهیزند.

فرماندار مرکز حوزه انتخابیه قائم شهر، سواد کوه و جویبار از عوامل اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، که یک انتخابات سالم ، قانونمند، امانتدار را با مشارکت مردم برگزار کرده قدردانی شد.