سعید سعدی تهیهکننده "اینجا شهر دیگری است" به خبرنگار مهر گفت: پس از واکنشها به این فیلم در جشنواره فجر در نظر داریم برای اکران عمومی حدود 6 دقیقه از "اینجا شهر دیگری است" را کوتاه کنیم. همچنین با برنامهریزیهای انجام شده فیلم ماه رمضان سال آینده اکران عمومی میشود.
در "اینجا شهر دیگری است" پریوش نظریه (جمیله)، هومن برقنورد، میلاد کیمرام(رادبه)، علیرضا کمالینژاد (مشعوف)، حسین سلیمانی(زاعد)، مسعود انتظاری و... به ایفای نقشهای اصلی میپردازند.
حدود 60 درصد فیلم در نخلستانهای منطقه آبادان میگذرد و مابقی صحنهها که مربوط به مسجد کوفه و شهر کوفه خواهد شد در شهرک غزالی و دکورهای مختارنامه (احمدآباد مستوفی) و مناطق کویری کاشان ضبط شده است.
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