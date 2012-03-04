بارش برف و کولاک اعلام نتیجه انتخابات سنندج را به تاخیر انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بارش شدید برف از روز پنج شنبه در سراسر استان کردستان و انسداد راه های این استان تاکنون نتیجه نهایی و قطعی انتخابات در حوزه سنندج، دیواندره و کامیاران مشخص نشده است و تلاش برای جمع آوری صندوق های رای در 18 روستای دیواندره ادامه دارد.

بارش برف و کولاک شدید باعث شده است تا از ساعات پایانی رای گیری در شماری از شعبه های حوزه دیواندره تاکنون راه های روستایی مسدود شود و در کنار آن با قطع ارتباط مخابراتی و همچنین قطع برق امکان ارتباط و اطلاع از تعداد آراء وجود ندارد.

تا ظهر شنبه نتایج آراء در چهار حوزه انتخابیه در استان کردستان قطعی شد ولی بر اساس آراء شمارش شده در حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران منهای 18 صندوق باقی مانده در شهرستان دیواندره سید احسن علوی، سید مهد فرشادان، محمد الله مرادی و سالار مرادی رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

هم اکنون تلاش ها برای بازگشایی راه های مسدود شده روستایی در شهرستان دیواندره همچنان ادامه دارد تا صندوق های باقی مانده نیز به محل ستاد انتخاباتی این شهر انتقال داده شود و نتایج قطعی در این حوزه انتخابیه اعلام شود.

تاکنون و بر اساس میزان آراء کسب شده توسط نفر اول حوزه انتخابیه سنندج، دیواندره و کامیاران انتخابات در این حوزه قطعا به دور دوم کشیده می شود و مردم باید بار دیگر با حضور در پای صندوق های رای دو نفر از میان چهار نفر برتر در دور اول را به عنوان نماینده خود انتخاب و روانه مجلس کنند.

روز گذشته و با پیگیری های صورت گرفته از سوی مسئولان استان یک دستگاه بالگرد از تهران به منطقه اعزام شده است تا صندوق های رای و عوامل اجرایی را که در کولاک گرفتار شده اند نجات دهد که تاکنون اقدامات خوبی در این راستا عملی شده است و در حال حاضر نیز تلاش ها همچنان ادامه دارد.