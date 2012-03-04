به گزارش خبرنگار مهر، امیر وحدتی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید خود از مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج در دفتر معاونت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران این مرکز اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار مرکز معاینه فنی خودرو فعال است که سالانه باید خودروها را از نظر فنی معاینه کنند.



خودروهای داخلی باید بر اساس استانداردهای یورو چهار باشد



وی با تاکید بر اینکه خودروهای ساخت داخل کشور باید بر اساس استانداردهای یورو چهار باشد، اضافه کرد: خودروهای وارداتی نیز باید بر اساس استانداردهای یورو 5 باشد.



پنج مرکز تست آلایندگی هوا در کرج فعال است



مدیر کل دفتر بررسی آلودگی هوای سازمان محیط زیست گفت: در حال حاضر 46 مرکز تست آلایندگی هوا در پایتخت ایران فعال است که در کرج نیز پنج مرکز فعال است که در کل کشور این مرکزها به 400 مرکز افزایش پیدا می کنند.



وحدتی افزود: این مرکزهای تست آلایندگی هوا، گاز، ذرات معلق، دی اکسید کربن و ازت هوا را سنج می کند.



کارخانه ها هر سال باید 20 درصد کاهش آلودگی هوا داشته باشند



وی با اشاره به اینکه کارخانه ها هر سال باید 20 درصد کاهش آلودگی هوا داشته باشند، اضافه کرد: در طی یک برنامه پنج ساله کارخانه های کل کشور باید هر سال 20 درصد کاهش آلودگی هوا داشته باشند تا به یک صنعت پاک برسیم.



مدیر کل دفتر بررسی آلودگی هوای سازمان محیط زیست با اشاره به همکاری بین ایران و ارمنستان، اظهار داشت: با توجه به مرز آبی مشترک زمینه همکاری خوبی بین ایران و ارمنستان وجود دارد.