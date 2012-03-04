منافع راهبردی متفاوت آمریکا و اسرائیل در موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لوموند فرانسه این گزارش را امروز (یکشنبه) در آستانه دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده، دیداری که از سوی رسانه های جهان در شرایط کنونی منطقه مهم ارزیابی شده است.

لوموند با اشاره به منافع راهبردی متفاوت واشنگتن و تل آویو در موضوع هسته ای ایران نوشت: در زمانی که اسرائیل برنامه هسته ای ایران را تهدیدی برای وجود خود می داند، آمریکایی ها معتقدند باید زمانی بیشتری به اعمال تحریمهای اقتصادی داده شود و گزینه نظامی را در برهه کنونی قابل توجیه نمی دانند.

این روزنامه فرانسوی تصریح کرد: پس از دو جنگ افغانستان و عراق اسرائیلیها نسبت به اینکه اوباما تمایل به همراهی با منازعه جدیدی در منطقه را داشته باشد، شک وتردید دارند.

لوموند در پایان تاکید کرد: اوباما سعی خواهد کرد که راه حلی غیر از همراهی کشورش با یک منازعه جدید در منطقه را بیابد.

خاطرنشان می شود باراک اوباما و نتانیاهو فردا (دوشنبه) در کاخ سفید با هم دیدار می کنند.