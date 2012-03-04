نتایج نهایی انتخابات در شهرستان بیجار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه بیجار و از مجموع آراء ماخوذه "سید محمد بیاتیان" با کسب 19 هزار و 588 رای از مجموع 50 هزار 505 رای ماخوذه موفق به کسب اکثریت آراء حوزه انتخابیه بیجار شد و به عنوان منتخب مردم این شهرستان راهی مجلس نهم می شود.

در حوزه انتخابیه بیجار بهمن مراد نیا با کسب 16 هزار و 662 رای، علیرضا زندیان با کسب پنج هزار 377 رای، امیر عطاالله افخمی با کسب سه هزار رای، محمد رضا گروسی با کسب هزار 179 رای، رسول عبداله نیا با کسب 712 رای، محمد رضا رضایی با کسب 565 رای، عباس عذیری با کسب 551رای، عبس مرادی با کسب 515 رای و باقر عین اله زاده با کسب 193 رای رتبه های بعدی در این حوزه را به دست آورده اند.

بهمن مرادنیا نماینده دور هشتم مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی نتوانست برای دومین بار راهی مجلس شورای اسلامی شود و از رقابت با بیاتیان در این حوزه شکست خورد.

در حال حاضر نتایج انتخابات در چهار حوزه انتخابیه کردستان قطعی شده است ولی در حوزه انتخابیه سنندج به دلیل بارش برف و کولاک شماری از صندوق های رای هنوز شمارش نشده اند.