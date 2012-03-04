طارق الهاشمی برایمان مشکل ساز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگا السومریه، "محمود عثمان" گفت: موضوع "طارق الهاشمی" پس از دخالت همه طرفهای سیاسی، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در آن پیچیده شده و اقلیم کردستان و نیز نوری المالکی نخست وزیرعراق نباید در این موضوع دخالت کنند.

وی ضمن انتقاد از ادامه حضور طارق الهاشمی در اقلیم کردستان عراق افزود: وی باید به بغداد برود تا از خود دفاع و اتهامات وارده را از خود رفع کند.

این عضو ارشد ائتلاف کردستان عراق خاطرنشان کرد: اقدامات طارق الهاشمی بحران را پیچیده تر و اقلیم کردستان را با مشکل روبرو کرده است.