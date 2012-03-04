  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۹

عضو ائتلاف کردستان عراق:

طارق الهاشمی برایمان مشکل ساز شده است

طارق الهاشمی برایمان مشکل ساز شده است

یکی از اعضای ائتلاف کردستان عراق ضمن انتقاد از ادامه حضور معاون رئیس جمهوری عراق در اقلیم کردستان وجود وی را مشکل ساز توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگا السومریه، "محمود عثمان" گفت: موضوع "طارق الهاشمی" پس از دخالت همه طرفهای سیاسی، نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در آن پیچیده شده و اقلیم کردستان و نیز نوری المالکی نخست وزیرعراق نباید در این موضوع دخالت کنند.

وی ضمن انتقاد از ادامه حضور طارق الهاشمی در اقلیم کردستان عراق افزود: وی باید به بغداد برود تا از خود دفاع و اتهامات وارده را از خود رفع کند.

این عضو ارشد ائتلاف کردستان عراق خاطرنشان کرد: اقدامات طارق الهاشمی بحران را پیچیده تر و اقلیم کردستان را با مشکل روبرو کرده است.

کد مطلب 1551465

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها