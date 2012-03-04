3.1 میلیون واحد دامی در جنگلهای شمال کشور ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط منتظری ظهر یکشنبه در مراسم جشن درختکاری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری افزود: تعداد چهار میلیون و 700 هزار واحد دامی در جنگلهای شمال کشور وجود دارند که تعداد یک میلیون و 300 هزار واحد دامی در جنگل های شمال کشور ساماندهی شد.

وی با بیان اینکه از زمان اجرای طرح، یک میلیون و 300 هزار دام سبک و سنگین ساماندهی شده است افزود: اجرای طرح خروج دام از جنگل به مفهوم حذف دامداری در شمال کشور نبوده است.

منتظری، به برنامه پنجساله پنجم توسعه جنگل اشاره کرد و افزود: برای خروج دام از جنگلهای شمال کشور،600 میلیارد تومان اعتبار در برنامه پنج ساله اختصاص پیدا می کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون میزان بهره برداری از جنگلهای کشور 800 تا 850 هزار متر مکعب است افزود: نیاز چوب کشور هفت میلیون مترمکعب است.

معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ساخت و ساز در منابع طبیعی با همکاری دستگاههای قانون گذاری در جنگلهای شمال کشور ساماندهی می شود.

