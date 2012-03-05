"روزهای زندگی" در اکران دوم بهار روی پرده می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم نسبت به نسخه جشنواره فجر باید بدر لابراتوار تصحیح رنگ شود و تغیراتی برای اکران عمومی در آن ایجاد نمی شود. پخش "روزهای زندگی" بر عهده فدک فیلم است و با برنامه ریزی های انجام شده در اکران دوم نوروز 91 اکران عمومی می شود.

روزهای زندگی" به تهیه کنندگی سعید سعدی و مشارکت سیما فیلم، ماجرای زن و شوهری است که در جبهه جنوب و در بیمارستانی صحرایی مشغول خدمت هستند. امیرعلی و همسرش به دلیل سال‌ها کار در آنجا به حال و هوای جبهه وابستگی شدیدی پیدا کرده‌اند، اما اعلام خبر آتش‌بس و بعد حمله نیروهای عراقی به بیمارستان،این زوج را در آزمایشی دشوار قرار می‌دهد.

در این فیلم حمید فرخ‌نژاد و هنگامه قاضیانی به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند. آرینه سوکیاسیان، کریم اکبری مبارکه، کوروش سلیمانی و حسن سالار دیگر بازیگران آن هستند. "روزهای زندگی" جوایز متعددی را در جشنواره فیلم فجر از آن خود کرد.