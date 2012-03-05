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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

"روزهای زندگی" در اکران دوم بهار روی پرده می رود

"روزهای زندگی" در اکران دوم بهار روی پرده می رود

فیلم سینمایی "روزهای زندگی" ساخته پرویز شیخ طادی در اکران دوم بهار 91 اکران عمومی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم نسبت به نسخه جشنواره فجر باید بدر لابراتوار تصحیح رنگ شود و تغیراتی برای اکران عمومی در آن ایجاد نمی شود. پخش "روزهای زندگی" بر عهده فدک فیلم است و با برنامه ریزی های انجام شده در اکران دوم نوروز 91 اکران عمومی می شود.

روزهای زندگی" به تهیه کنندگی سعید سعدی و مشارکت سیما فیلم، ماجرای زن و شوهری است که در جبهه جنوب و در بیمارستانی صحرایی مشغول خدمت هستند. امیرعلی و همسرش به دلیل سال‌ها کار در آنجا به حال و هوای جبهه وابستگی شدیدی پیدا کرده‌اند، اما اعلام خبر آتش‌بس و بعد حمله نیروهای عراقی به بیمارستان،این زوج را در آزمایشی دشوار قرار می‌دهد.

در این فیلم حمید فرخ‌نژاد و هنگامه قاضیانی به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند. آرینه سوکیاسیان، کریم اکبری مبارکه، کوروش سلیمانی و حسن سالار دیگر بازیگران آن هستند. "روزهای زندگی" جوایز متعددی را در جشنواره فیلم فجر از آن خود کرد.
کد مطلب 1551467

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