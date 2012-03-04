جبهه متحد اصولگرایان از مردم کرمانشاه تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه با انتشار پیامی خطاب به مردم استان کرمانشاه از حضور حداکثری و تاثیرگذار مردم و اعتماد به نامزدهای این جبهه تقدیر کرد.

در ابتدای این پیام می خوانیم: این حضور حماسی که لبیک به دعوت رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، تجدید پیمان با شهدای سرافراز و روح ملکوتی حضرت امام(ره) و غلیان بصیرت الهی مردم مرزدار و ولایتمدار کرمانشاه بود، خاطرات دوران پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 12 فروردین‌ماه 58 را زنده کرد.

در این پیام آمده است: مردم غیور، شجاع و همیشه در صحنه استان کرمانشاه که عطر حضور پربرکت ولایت را ماه‌های پیش در کوچه و خیابان‌های شهرشان استشمام کرده بودند، پاسخی مناسب به تعابیر مقام معظم رهبری در تجلیل از شهیدان و بزرگان دیارشان داده و در حضوری ماندگار و تاریخی با مشارکتی گسترده و حضوری حداکثری در سیلی زدن برگوش استکبار پیشگام شدند.

جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه در پایان این بیانیه آورده است: حسن اعتماد مردم غیور استان کرمانشاه در حوزه‌های مختلف استان به نامزدهای پیشنهادی این جبهه و اقبال عمومی از کاندیداهای جبهه متحد در استان کرمانشاه حاکی از پذیرش گفتمان اصولگرایی از سوی اکثریت قاطع جامعه است که آن را ارج نهاده و مسئولیت سنگین این اعتماد عمومی بالا را به نمایندگان منتخب این حوزه‌ها متذکر می‌شویم مردم تا زمانی که بر مدار حفظ ارزش‌ها و مسیر ترسیم شده ولایت با استکبار ستیزی، پاک‌دستی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض گام بردارید با شما همراه خواهند بود.

فراخوان فیلمسازان برای ساخت فیلم های مستند صنایع دستی کرمانشاه

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: در نظر داریم که تهیه و ساخت فیلم های آموزشی و مستند در مقوله هنرهای سنتی و صنایع دستی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

نصرت الله سپهر افزود: این معاونت در نظر دارد به منظور حفظ و احیاء و توسعه و ترویج هنرهای سنتی و اصیل بومی و همچنین آشنایی هرچه بیشتر و بهتر با مقوله صنایع دستی فیلم های آموزشی و مسند تهیه نمایند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه تاکید کرد: به همین منظور از کلیه فیلمسازان جوان و مستعد و تهیه کنندگان خبره در زمینه ساخت فیلم های هنری و مستند دعوت به همکاری می شود.

وی گفت: از همه متخصصین امر در حوزه ساخت فیلم که تمایل به همکاری در زمینه ساخت فیلم های آموزشی و مستند و صنایع دستی را دارند دعوت می شود جهت ثبت نام و تبادل نظر به معاونت صنایع دستی استان کرمانشاه واقع در خیابان آیت الله کاشانی نبش کوچه 227 مراجعه کنند.

کارفرمایان مظهر کارآفرینی و اشتغال هستند

حمید رضا پاکدامن گفت: نظام بیمه اجتماعی به منظور حمایت از نیروی کار در برابر خطرات، رویدادهای طبیعی و غیرطبیعی به وجود آمده و بر پایه مشارکت سه‌ جانبه کارگر، کارفرما و دولت شکل گرفته و این مشارکت بر پایه احکام قانونی تنظیم شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه افزود: کارفرمایان به لحاظ کارآفرینی، ایجاد اشتغال، حمایت مادی، حفظ نیروی کار و انتقال بخشی از پرداختهای جامعه به صندوق تأمین ‌اجتماعی، از جایگاهی ویژه برخوردار هستند.

پاکدامن با اشاره به برگزاری سومیـن همایش سـراسری انتخاب کارفـرمایان برتر کشوری حامی کارگـر گفت: این همــایش ششم اسفند ماه سالجاری با حضور شیـخ الاسـلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسویان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، مدیران ارشد ستاد مرکزی و مدیران کل بیمه ای تمامی استانها و کارفرمایان برتر حامی کارگر سراسر کشور در سرسرای شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران برگزار شد و از 37 نفــر کارفـرمای برتـر کشوری حامی کارگر تقدیر به عمل آمد که مهندس جهـانبخش شکری ریاست هیات مدیره مجتمـع جهان فـولادغرب بعنوان کارفرمای برترحامی کارگر معرفی شده ازسوی اداره کل تامین اجتماعی کرمانشاه موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس همایش مذکور از سوی وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی شد.

برگزاری جلسه شورای سازمان تاکسیرانی کرمانشاه

آخرین جلسه سال 90 شورای سازمان تاکسرانی و اتوبوسرانی استان به ریاست سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه و با حضورشهردار کرمانشاه و اعضای هیئت مدیره آن در استانداری بر گزار شد.

در این جلسه مدیر عامل سازمان تاکسرانی، گزارشی اربرنامه ها ی پیش روی سازمان مذکور در سال آینده ارائه و در خصوص توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی که با رفاه همشهریان عزیز هم استانی گره خورده است مطالبی عنوان کرد.