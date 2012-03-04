15 درصد راه های روستایی کردستان همچنان مسدود است

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: به دلیل بارش برف که از روز پنج شنبه در استان کردستان آغاز شده است در حال حاضر بیش از 15 درصد از راه روستاهای این استان مسدود شده است و البته تردد در گردنه های صعب العبور و برف گیر نیز به کندی و با مشکل انجام می شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تمامی اکیپ های راهداری در سراسر مسیرهای اصلی استان کردستان مستقر هستند و به صورت شبانه روزی برای بازگشایی جاده های استان تلاش می کند که متاسفانه کولاک شدید و همچنین بارش برف روند بازگشایی را تا حدود زیادی با مشکل مواجه کرده است.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان با اشاره به وضعیت فعلی این استان افزود: تمامی راه ‌های اصلی و فرعی استان به جز راه فرعی سقز - مریوان که بر اثر ریزش بهمن و کولاک بسیار شدید مسدود شده است هم اکنون بازگشایی شده و تردد در آنها با زنجیر چرخ و به کندی جریان دارد ولی انتظار می رود که رانندگان وسائل نقلیه پیش بینی های لازم را برای تردد در جاده های استان اعمال کنند.

وی عنوان کرد: اکیپ‌ های راهداری مشغول بازگشایی راه فرعی مسدود شده سقز- مریوان و محورهای روستایی هستند و از تمامی تجهیزات در اختیار نیز برای تسریع در این مهم بهره برداری می شود ولی کولاک شدید اقدامات این بخش را به مشکل مواجه کرده است.

قادری در ادامه با اشاره به اینکه راه و ترابری کردستان تمامی توان خود را برای بازگشایی این محورها،‌ به ویژه راه ‌های روستایی به کار گرفته است، یادآور شد: هم ‌اکنون به علت لغزندگی تردد وسایل نقلیه در گردنه‌ ها با زنجیر چرخ میسر است.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان در پایان ضمن تقدیر از مردم برای کمک به افراد گرفتار در کولاک شدید در مسیر سقز - دیواندره و سقز - مریوان، گفت: مشارکت مردم در راستای کمک به افراد گرفتار در بهمن و کولاک طی روز گذشته در مسیر سقز - دیواندره قابل تقدیر و بی سابقه بوده است.