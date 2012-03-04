برگزاری مسابقه ادبی "نامه‌ ای به رهبرم" / بافت شش هزار متر مربع فرش

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان ‌جنوبی گفت: ۶۵۰کودک و نوجوان عشایری و روستایی خراسان جنوبی با شرکت در مسابقه ادبی "نامه‌ای به رهبرم"، برای رهبر فرزانه انقلاب نامه نوشتند.

عبدالرضا صمدی اظهار داشت: کودکان و نوجوانان روستایی و عشایری در مسابقه ادبی "نامه ‌ای به رهبرم" با موضوعات پیشنهادی همچون اگر به روستایم بیایی، فقط به تو می‌ گویم، اگر میهمان من شوی و وقتی تو را ببینم از عواطف و احساسات، خواسته‌ ها، آرزوها و حرف ‌های خود به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نوشتند.

وی ادامه داد: پس از استقبال خوب کودکان و نوجوانان عشایری و روستایی دل ‌نوشته‌ ها و نامه‌ های ساده اما زیبا در واحد آفرینش‌های ادبی مورد بررسی قرار گرفت.

صمدی بیان کرد: همچنین بر همین اساس از مجموع 650 اثر رسیده، 20 اثر به عنوان برگزیده و 60 اثر منتخب معرفی شدند.

وی افزود:80 دلنوشته برگزیده و منتخب کودکان و نوجوانان روستایی و عشایری استان، بهار 1391 در قالب کتابی با مشارکت حوزه هنری به چاپ خواهد رسید.

بافت شش هزار 573 متر مربع فرش دستباف توسط مددجویان کمیته امداد

معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از تولید شش هزار و 573 متر مربع فرش دستباف توسط مددجویان این نهاد طی 11 ماهه سالجاری خبر داد.

مهدی خزاعی با تاکید بر ارتقا و حفظ کیفیت فرش های دستباف تولید شده در این نهاد، بیان کرد: در این راستا دوره های آموزشی در خصوص نحوه رفع عیوب ، شناخت مواد اولیه مرغوب، آشنایی با حقوق اجتماعی و بهداشت فردی و محیطی، ارتقا سطح کمی و کیفی فرشهای تولیدی تشکیل شده است.

وی در ادامه افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته میزان فرشهای بافته شده در استان 20 درصد کل تولید فرش کمیته امداد کشور را به خود اختصاص داده است و طی این مدت 45 هزار بازدید از طرحهای خود اشتغالی امداد توسط ناظرین فنی و کارشناسان امداد انجام شده است.

معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداد خراسان جنوبی فرشهای بافته شده را در طرحهای ریزماهی، بوته جقه، خشتی و ... عنوان کرد و گفت: طی 11 ماهه سال جاری بیش از 11 میلیارد ریال توسط مددجویان کمیته امداد استان فرش تولید شده است.

نمایشگاه عکس پرتره در بیرجند گشایش یافت

به همت سازمان رفاهی تفریحی شهرداری بیرجند، نمایشگاه عکس پرتره در نگارخانه شهر بیرجند گشایش یافت.

سرپرست سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری بیرجند در این خصوص گفت: در این نمایشگاه که تا 18 اسفند ماه جاری دایر خواهد بود، 53 تابلو به نمایش درآمده است.

محمد رضا قلاسی مود افزود: این تابلوها اثر "کاظم حسینی" است که با موضوعات پرتره محیطی، پرتره صورت، عکس خبری، مستند اجتماعی مربوط به کشورهای ایران، هندوستان و نپال برپا شده است.

وی بابیان اینکه این عکاس شهیر کشور تاکنون موفق به کسب مدال نقره جهانی از برزیل شده است، اظهارکرد: در حاشیه این نمایشگاه قرار است یک کارگاه آموزشی نیز برای علاقه مندان برپا کنیم.

دوره آموزشی کارآفرینی فرهنگی در خراسان جنوبی برگزار می ‌شود

دوره آموزشی کارآفرینی فرهنگی ویژه فعالان کانون‌ های مساجد خراسان جنوبی از دهم اسفندماه به مدت 12 روز در بیرجند برگزار می‌ شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی- هنری مساجد خراسان جنوبی با اعلام این خبر گفت: این دوره با همکاری مؤسسه آموزشی بهبود سیستم و تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می ‌شود.

حجت‌ الاسلام رمضان زاهدی ‌اصل با اشاره به اهداف برگزاری این دوره کارآفرینی گفت: ایجاد زمینه‌ های فرهنگی، اقتصادی، اقتصاد مالی کانون ‌ها و فعالان کانون‌ها و همچنین ایجاد فرصت‌های اشتغال ویژه اعضای کانون‌ های فرهنگی و هنری از جمله اهداف برگزاری این دوره کارآفرینی است.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی- هنری مساجد خراسان جنوبی از شرکت 35 فعال کانون‌های مساجد شهرستان‌های درمیان و بیرجند خبر داد و گفت: با توجه به استمرار برگزاری این دوره به مدت 12 روز تنها

فعالان کانون‌ های فرهنگی هنری بیرجند و همچنین آن دسته از اعضای کانون‌های فرهنگی هنری شهرستان درمیان که ساکن بیرجند هستند می‌ توانند در این دوره شرکت کنند.

وی با بیان اینکه در این دوره کارآفرینی شرکت ‌کنندگان طی 50 ساعت عملی آموزش‌های لازم را فرا می ‌گیرند، یادآور شد: در پایان به کسانی که امتیاز لازم را از آزمون پایان دوره کسب کنند گواهی معتبر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می ‌شود.