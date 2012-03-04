به گزارش خبرنگار مهر، پس از درج یادداشتی با عنوان «سایت «راسخون» در سراشیبی نابودی» در گروه فرهنگ و ادب خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه پاسخی را در توضیح این مطلب در اختیار خبرگزاری گذاشت.

متن این پاسخ بدین شرح است:

1- سازمان اوقاف و امور خیریه که به عنوان متولی موقوفات و بقاع متبرکه در جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود همواره تلاش داشته است بر اساس نیات خیر واقفان، متولیان و اصحاب وقف برنامه‌های فرهنگی، قرآنی، آموزشی و تبلیغی و اطلاع رسانی خود را تدوین و با برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید رسانه‌ای ضمن تقویت اهداف فرهنگی و ارزشی نظام، در ابعاد گوناگون به ترویج فرهنگ و سنت حسنه وقف و تشویق و ترغیب مردم به این فرهنگ نیک اقدام نماید.

لذا پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی راسخون نیز با همین هدف و به منظور نشر معارف دینی و قرآنی شامل: بخش دین پژوهی با 280 زیر شاخه، ترویج معارف مهدوی، ارائه خدمات مجازی در زمینه کتابخانه‌های موضوعی، بانک جامع صوت و فیلم، معرفی مشاهیر و ....، در تاریخ 87.12.12 فعالیت‌های خود را آغاز کرد و هم اکنون نزدیک به 3 سال است که از فعالیت‌های آن می‌گذرد. بر خلاف نظر نویسنده که اوج فعالیت مطلوب این سایت را اوایل دولت نهم دانسته اصلا این پایگاه در اوایل دولت نهم وجود خارجی نداشت که فعالیت خوبی داشته باشد؛ چراکه این سایت فعالیت خود را از 87.12.12 در فضای مجازی آغاز کرده است.

2- پایگاه فرهنگی راسخون از بدو شروع فعالیت تاکنون دارای رشد و تغییر و تحول کیفی بوده و با حمایت و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه همواره بر کمیت و کیفیت محتوای مطالب خود افزوده و با ایجاد تنوع و تکثر در پنجره‌ها و موضوعات و مطالب و ارائه خدمات گوناگون، تلاش کرده بر شمار بینندگان و بازدیدکنندگان خود بیفزاید و این حمایت ممکن است در فراز و نشیب تغییر و تحولات اداری دچار وقفه شده باشد که امری طبیعی است، اما از آن کاسته نشده است.

3- نکته مهم دیگر در خصوص میزان آمار بازدید کنندگان از این سایت است که بر اساس آمار موجود بازدید اولیه در سال اول راه‌اندازی این سایت 20 هزار نفر افزایش یافته است و در خصوص افت اخیر نیز باید گفت این امر بیشتر به مشکلات داخلی سایت، برخی محدودیت‌های فنی و اجرایی برمی‌گردد که با سیاست‌گذاری‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این سایت همچنان به عنوان یکی از سایت‌های پربیننده کشور باقی مانده و حتی به سایتی پربیننده در سطح جهان تبدیل خواهد شد.

4- در خصوص کمک‌های مالی و پشتیبانی‌های سازمان اوقاف هم باید گفت که پشتیبانی‌های این سازمان از پایگاه راسخون مناسب و قابل توجه بوده و علاوه بر این با حمایت‌های معنوی خود نیز موجبات رشد و ارتقای روزافزون این سایت را فراهم ساخته است. البته این کمک‌ها بر اساس مقدورات و ظرفیت‌های موجود سازمان اوقاف بوده و این سازمان با تأکید بر این نکته که مبنای حرکت حمایتی و پشتیبانی‌های خود را بر اساس نیات خیر واقفان و محل مصرف آنها قرار داده، در عین حال در عرصه حمایت از این پایگاه کارنامه موفق داشته است.