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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۰

حسینی نژاد در گفتگو با مهر:

توطئه یاوه گویان استکباری با حضور حماسی مردم منکوب شد

توطئه یاوه گویان استکباری با حضور حماسی مردم منکوب شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه انتخابیه ساری و میاندرود گفت: توطئه یاوه گویان استکباری با حضور حماسی مردم در دوازدهم اسفندماه منکوب شده است.

سید عباس حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور مردم مسلمان و همیشه در صحنه مازندران در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.
 
وی اظهار داشت: اراده جوشان و حماسه حضور و بصیرت والای ملت مسلمان و آگاه ایران اسلامی در پای صندوق‌های اخذ رأی، یک حماسه اسلامی و ملی بود که خط بطلانی بر خیالهای باطل و یاوه‌ گویی‌ های مستکبران مداخله‌ جو که می‏خواستند جمهوری اسلامی را از پشتوانه مردمی خود جدا قلمداد کنند، کشید.
 
حسینی نژاد گفت: امتحان خطیر و حساسی که با حضور خردمندانه و مشارکت چشمگیر شما مردم مازندران و دیگر هموطنان در جای جای میهن اسلامی، در مقابل دوربین‌های رسانه‌های غربی و اروپایی به منصه ظهور رسید و بلوغ سیاسی، آگاهی و موقع‌شناسی مردم با بصیرت ایران را در مقابل هجمه‌ها و تبلیغات سیاسی دشمنان در همه جای گیتی متجلی کرد.
 
وی با قدردانی از اقشار مختلف مردم و داوطلبان که با حضور خود در صحنه انتخابات، موجبات گرمی عرصه انتخابات و رونق و شکوه این حرکت به یاد ماندنی را فراهم آوردند و با امید به اینکه برکات و ثمرات و دستاوردهای این حرکت آگاهانه مشمول همه مردم شده و در زمینه توسعه و آبادانی استان منشأ اثرات مفید و ماندگار شود.
 
فرماندار ساری گفت: امیدواریم با تعامل مطلوب یکایک منتخبان مردم استان و شهرستان در مجلس شورای اسلامی شاهد استیفای حقوق مردم و شکوفایی و ظهور بیش از پیش استعدادهای مختلف استان باشیم و موجبات بالندگی بیشتر نظام مقدس جمهوری
اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف در سطح ملی و جهانی فراهم شود.
 
کد مطلب 1551473

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