توطئه یاوه گویان استکباری با حضور حماسی مردم منکوب شد

سید عباس حسینی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور مردم مسلمان و همیشه در صحنه مازندران در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: اراده جوشان و حماسه حضور و بصیرت والای ملت مسلمان و آگاه ایران اسلامی در پای صندوق‌های اخذ رأی، یک حماسه اسلامی و ملی بود که خط بطلانی بر خیالهای باطل و یاوه‌ گویی‌ های مستکبران مداخله‌ جو که می‏خواستند جمهوری اسلامی را از پشتوانه مردمی خود جدا قلمداد کنند، کشید.

حسینی نژاد گفت: امتحان خطیر و حساسی که با حضور خردمندانه و مشارکت چشمگیر شما مردم مازندران و دیگر هموطنان در جای جای میهن اسلامی، در مقابل دوربین‌های رسانه‌های غربی و اروپایی به منصه ظهور رسید و بلوغ سیاسی، آگاهی و موقع‌شناسی مردم با بصیرت ایران را در مقابل هجمه‌ها و تبلیغات سیاسی دشمنان در همه جای گیتی متجلی کرد.

وی با قدردانی از اقشار مختلف مردم و داوطلبان که با حضور خود در صحنه انتخابات، موجبات گرمی عرصه انتخابات و رونق و شکوه این حرکت به یاد ماندنی را فراهم آوردند و با امید به اینکه برکات و ثمرات و دستاوردهای این حرکت آگاهانه مشمول همه مردم شده و در زمینه توسعه و آبادانی استان منشأ اثرات مفید و ماندگار شود.

فرماندار ساری گفت: امیدواریم با تعامل مطلوب یکایک منتخبان مردم استان و شهرستان در مجلس شورای اسلامی شاهد استیفای حقوق مردم و شکوفایی و ظهور بیش از پیش استعدادهای مختلف استان باشیم و موجبات بالندگی بیشتر نظام مقدس جمهوری

اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف در سطح ملی و جهانی فراهم شود.

