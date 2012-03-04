موزه شدن خانه انتظامی در رادیو نمایش

مارال دوستی سردبیر و تهیهکننده مستند خبری "پرانتز باز" به خبرنگار مهر گفت: برنامه امشب را مجید جوزانی اجرا میکند و عزت الله انتظامی نیز روی خط برنامه میآید تا درباره تبدیل خانهاش به موزه صحبت کند.
وی افزود: انتظامی نخستین بازیگری است که خانه او به موزه تبدیل میشود و تاکنون او منزلش را ترک کرده و آماده شدن موزه در دستور کار است. بنابراین گفتگویی با محمد هادی ایازی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز خواهیم داشت.
دوستی ادامه داد: در برنامه امشب با گروهی از بازیگران نیز گفتگو خواهیم کرد و نظرشان درباره موضوع برنامه را جویا میشویم.
"پرانتز باز" شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۹ تا 19:30 به صورت زنده از رادیو نمایش روی آنتن میرود.
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