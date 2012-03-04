5 هزار خانوار روستایی تکاب در محاصره برف/ مدارس دوشنبه تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش سنگین برف، کولاک و یخبندان شدید در شهرهای جنوب آذربایجان غربی بویژه تکاب و سردشت باعث انسداد محورهای ارتباطی بین شهری و روستایی، گرفتار شدن هزارها خانوار روستایی در برف و عدم دسترسی مردم به مراکز درمای و تعطیلی مدارس شده است.

به دنبال بارش سنگین برف در سردشت، ستاد بحران این شهرستان طی سه روز اخیربرای چندمین بار تشکیل جلسه داد که در آن شهردار از عملیات نمک پاشی به مقدار 160 تن در داخل شهر و بازگشایی 90 درصدی معابر داخل شهر تا پایان امروز خبر داد.

رئیس اداره برق سردشت نیز از استقرار 9 اکیپ و نیاز به بالگرد در صورت تداوم بارش برف با توجه با کاهش ذخایر سوخت و نیاز مبرم شهرستان به سوخت علی الخصوص بیمارستان، مرغداریها، سیستم حمل و نقل و برخی مراکز دیگر خبر داد.

بر اساس گزارش هواشناسی بارش برف تا این لحظه در سردشت به 70 سانتی متر رسیده و این مقدار در روستاهای اطراف یک متر و 70 سانتی متر و در مسیرهای صعب العبور تا دو متر و نیم رسیده است.



نجات جان سه مادر باردار سردشتی گرفار برف و کولاک



شبکه بهداشت و درمان سردشت سه مادر باردار در روستاهای که جاده های مواصلاتی آنها مسدود بود پس از اعزام تیم سلامت بحران نجات دادند.

به دنبال اطلاع رسانی بهورزان خانه بهداشتهای روستاهای قلعه رش و گولان مبنی بر شروع دردهای زایمان مادران باردار و بسته بودن راههای مواصلاتی به دلیل بارش برف سنگین وکوهستانی و صعب العبور بودن جاده، اعضای تیم سلامت شبکه بهداشت ودرمان با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محلهای مورد نظر عزیمت و مادران باردار را به بیمارستان امام خمینی (ره)منتقل کردند.

150 راه روستایی و مسیر سردشت- بانه و سردشت - مهاباد مسدود است

احمدی بخشدار مرکزی سردشت نیز اظهار داشت: به دنبال بارش برف سنگین در سه روز اخیر راههای 150 روستا و مسیرهای اصلی سردشت - مهاباد و سردشت - بانه مسدود بوده و مسیر سردشت - پیرانشهر نیز در حال بازگشایی است .

مدارس سردشت دوشنبه تعطیل هستند

به دلیل بارش برف سنگین و بحرانی بودن وضعیت سردشت، ستاد بحران این شهرستان مدارس را در روز دوشنبه نیز تعطیل اعلام کرد.

رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی سردشت نیز گفت: طی سه روز اخیر به دلیل مسدود بودن محور مهاباد - سردشت هیچ سوختی وارد این شهرستان نشده است.

جهانبخش اسماعیل پور افزود: در صورت تداوم این شرایط سوخت موجود به زودی به اتمام رسیده که این امر بیمارستان، شهرداری و راه و ترابری را با مشکلاتی مواجه می کند.



بارش سنگین برف که در طول 10 سال اخیر در شهرستان مرزی سردشت کم سابقه عنوان شده زندگی روزمره شهروندان را با مشکلاتی مواجه کرده است.

مدارس سردشت در دو روز گذشته تعطیل بوده و بیش از 120 روستای این شهرستان به مدت دو روز است که در محاصره برف قرار گرفته اند.



تمامی راه های ارتباطی تکاب تا اطلاع ثانوی مسدود است

رئیس اداره راه و ترابری تکاب نیز با بیان اینکه به علت بارش سنگین برف و کولاک شدید تمامی راه های ارتباطی این شهرستان تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و تردد در آنها امکان پذیر نیست، گفت: کولاک شدید طی دو روز گذشته منجر به اختلال در تردد وسایط نقلیه در محورهای ارتباطی تکاب شده که با شدت گرفتن بارش ها از شنبه شب تمامی محورهای مواصلاتی تکاب مسدود شده است.



بهلول عبدی اظهار داشت: این مسیرها شامل جاده تکاب - سنندج در محوز شاهین دژ، تکاب - زنجان در دو محور دندی و بیجار، تکاب - آذربایجان شرقی و تکاب - سنندج در دو راهی ایرانخواه بوده که تا اطلاع ثانوی تردد در این ها امکان ندارد.



عبدی از تمامی شهروندان و رانندگان وسایط نقلیه عمومی و شخصی خواست تا زمان بازگشایی این مسیرها از تردد در آنها خودداری کنند و گفت: هم اکنون تمامی راهداران اداره راه و ترابری تکاب مشغول بازگشایی مسیرهای مسدود شده بوده که بر اثر کولاک شدید این امر با اختلال مواجه شده است.



پنج هزار خانوار روستایی تکاب در محاصره برف و کولاک

فرماندار تکاب نیز عصر یکشنبه با بیان اینکه بیش از پنج هزار خانوار روستایی این شهرستان به مدت دو روز در محاصره برف و کولاک قرار دارند، گفت: از عصر جمعه تاکنون راه های ارتباطی بالغ بر 70 روستای تکاب بر اثر بارش برف و کولاک شدید با مرکز شهر قطع شده است.



محمدعلی داعی با بیان اینکه تمامی محورهای ارتباطی در این مدت مسدود بوده و تردد تنها در محور تکاب - شاهین دژ آن هم روزانه به مدت دو تا سه ساعت برقرار است، ادامه داد: طبق اعلام هواشناسی تا کنون میزان بارش برف در تکاب نیم متر بوده و به طور شبانه روزی راهداران مشغول فعالیت برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده هستند.



جابجایی مسافرها و نیز حمل و نقل بار به ویژه وسایط نقلیه حمل میوه و تره بار با مشکل مواجه شده و تعاونی های مسافربری از عرضه بلیط برای مسافرت های برون شهری ممانعت می کنند.



میزان برف در ارتفاعات تکاب به بیش از یک و نیم رسید

ارتفاع بارش برف در مناطق سخت گذر و ارتفاعات تکاب به بیش از یک و نیم متر رسیده و اداره هواشناسی تکاب اعلام کرد: میزان بارش ها در مناطق شهری نیم متر بوده و کولاک شدید تا پایان روز دوشنبه در منطقه حاکم است.

روابط عمومی آموزش و پرورش تکاب نیز از تعطیلی تمامی مدارس مناطق روستایی این شهرستان در نوبت بعد از ظهر به علت بارش سنگین برف و تداوم کولاک خبر داد و این در حالی است که امروز مدارس روستایی تکاب در نوبت صبح نیز تعطیل بودند.

بارش سنگین برف، یخبندان و کولاک شدید از روز چهارشنبه هفته گذشته در شهرستانهای جنوب آذربایجان غربی باعث بروز مشکلاتی برای مردم و مسدود شدن راههای ارتباطی بین شهری و روستاها و تعطیلی مدارس شده است.