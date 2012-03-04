به گزارش خبرگزاری مهر، قنبر موسی نژاد در دیدار مسئولان کمیته امداد با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: توانمندسازی مددجویان مهمترین اولویت کمیته امداد است که تحقق این مهم در قالب برنامه های مختلف به ویژه ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان در سراسر کشور دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد یکی از ارزشمند ترین مولودهای انقلاب اسلامی ایران است، افزود: این نهاد مقدس با هدف رفع محرومیت 22 روز بعد از پیروزی انقلاب به فرمان امام راحل (ره) تاسیس شد و تاکنون در این مسیر خدمات ارزشمندی را به مردم نیازمند ارائه کرده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان ادامه داد: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان سال جهاد اقتصادی کمیته امداد در راستای توانمند سازی خانواده های تحت پوشش با اولویت حفظ کرامت و عزت آنها شتاب قابل توجهی گرفته است و اقدامات خوبی را آغاز کرده است.

موسی نژاد با بیان این مطلب که در ابتدای سال 145هزار نفر تحت پوشش این نهاد قرار داشتند، بیان کرد: تعدادی از این خانواده ها به استقلال رسیده اند و دیگر تحت پوشش کمیته امداد نیستند.

وی عنوان کرد: برنامه تحولاتی کمیته امداد به سمت نظام چند خدماتی و زمان دار سوق داده می شود و انتظار می رود در این راستا بتوانیم خدمات ارزنده ای را به مردم ارائه دهیم.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی کردستان بیان کرد: چهار هزار و 800 خانوار در کردستان با توجه به دادن تسهیلات ویژه و دادن وام های بلاعوض خودکفا شده اند و از آمار حمایتی این نهاد در استان خارج شده اند.

موسی نژاد با اشاره به اینکه 37 سرفصل در حوزه فعالیت های کمیته امداد تعریف شده است، گفت: در سال جاری 108 عنوان خدمات موردی به افراد تحت پوشش ارائه شده است.

وی ادامه داد: سهم اشتغال استان کردستان در کمیته امداد دو هزار و 242 مورد بوده است ولی با تلاش، برنامه ریزی و توانمندسازی افراد کمیته امداد بیش هفت هزار شغل در سامانه به ثبت رسیده است.

مدیر کل کمیته امداد استان کردستان اظهار داشت: در بحث فرهنگی پنج هزار و 68 خانوار تحت پوشش نظام جامع خانواده تحت بررسی های آسیب پذیر قرار گرفته اند.

موسی نژاد بیان کرد: امروز بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد با حمایت های این نهاد مقدس جزو موفقترین مدیران ارشد نظام هستند که نمونه های زیادی از آن را می توانیم در کردستان مثال زد.

وی در ادامه به نقش خیرین در راستای تحقق اهداف ارزشمند کمیته امداد اشاره کرد و گفت: خیرین به عنوان بازوان توانمند کمیته امداد در راستای تحقق اهداف این نهاد نقش بسزایی دارند.

