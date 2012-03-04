712 هزار تن کلینکر و سیمان از گمرک کنگان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر‏، منظور بازیار بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 412 اظهارنامه تجاری وارداتی گمرک کنگان در 10 ماهه سال جاری بوده است که فاکس، لاستیک، کیف، لوازم یدکی، برنج و لوازم خرازی از مهمترین کالاهای وارداتی از این گمرک است.

وی مهم‌ترین اقلام صادراتی از این گمرک را کلینگر، سیمان و میعانات استحصالی از گاز عنوان کرد و ادامه داد: وزن کل صادرات این گمرک یک‌ میلیارد و 679 میلیون و 420 هزار کیلوگرم برآورد شده است.

سرپرست گمرک بندر کنگان اضافه کرد: در 10 ماهه سال جاری 970 میلیون دلار کالا از گمرک بندر کنگان صادر شده است که از این میزان کالای صادراتی 712 هزار تن مربوط به کلینکر و سیمان و یک هزار تن مربوط میعانات استحصالی از گاز بوده است.

بازیار به حجم بالای صادرات و واردات بندر کنگان اشاره کرد و افزود: از همه توان و ظرفیت خود برای رشد و رونق اقتصادی این بندر مهم استفاده می‌کنیم و از هیچ تلاشی در این راه فروگذار نخواهیم کرد.

سرپرست گمرک بندر کنگان از واردات 12 هزار و 584 تن کالا از طریق گمرک کنگان به کشور در 10 ماهه سال جاری خبر داد و گفت : این گمرک در صادرات و واردات کالا به کشور نقش مهمی دارد.

وی ارزش کالاهای وارداتی را 24 میلیون و 632 دلار بیان کرد و ادامه داد: شهرستان کنگان علاوه بر صادرات میعانات و تولیدات گازی در بسیاری از کالاها و از جمله سیمان و کلینکر نیز جایگاه مهمی دارد.