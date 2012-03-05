طرح جدید ایران برای افزایش تولید گاز در پارس‌ جنوبی

موسی سوری در گفتگو با مهر درباره جزئیات اجرای یک طرح ضربتی برای افزایش تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی، گفت: با وجود راه اندازی و آغاز بهره برداری از طرح توسعه فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی میزان گاز منتقل شده به مشعل پالایشگاه‌های این سه فاز بیش از استاندارد تعیین شده بود.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از اجرای یک طرح جدید ضربتی برای افزایش ظرفیت تولید گاز در طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی خبر داد و افزود: با اجرای کامل این طرح علاوه بر کاهش میزان اتلاف گاز در مشعل‌ پالایشگاه‌های فاز 6 تا 8 پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز هم در این فازها افزایش می یابد.

این عضو هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با تاکید بر اینکه تاکنون برخی از اصلاحات فرآیندی در پالایشگاه های فاز 6 و 7 پارس جنوبی به پایان رسیده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا خردادماه سال آینده هم مابقی اصلاحات باقی‌مانده در پالایشگاه فاز 8 پارس جنوبی به پایان برسد.

وی از انجام برخی از تغییرات فرآیندی و عملیاتی در کمپرسورهای پالایشگاه های فاز 6 تا 8 پارس جنوبی خبر داد و یادآور شد: در مجموع با اجرای این طرح حدود 5.2 میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید گاز ایران در پارس جنوبی افزوده می شود.

این مقام مسئول با با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط بیش از 290 میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی تولید می شود، تاکید کرد: اجرای طرح افزایش تولید گاز در پالایشگاه‌های فاز 6 تا 8 پارس جنوبی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی مزیت‌های زیست محیطی همچون کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به همراه دارد.

به گزارش مهر، هدف نهایی از طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی تولید روزانه‌ 104 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز ترش‌ و خشک‌، 158 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌ و سالانه 1.6 میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ (پروپان‌ و بوتان)‌ است.

تاسیسات‌ دریایی‌ این‌ فازها از سه‌ سکوی‌ تولید و حفاری‌ 30 حلقه‌ چاه، سه‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 32 اینچ‌ دریایی‌ به‌ منظور انتقال‌ گاز به‌ پالایشگاه‌ ساحلی‌ هر کدام‌ به‌ طول‌ تقریبی 105 کیلومتر، سه‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 4.5 اینچی‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول‌، دومین‌ ترمینال‌ گوی‌ شناور، یک‌ رشته‌ خط‌ لوله‌ 30 اینچ‌ دریایی‌ به‌ طول‌ 5.4 کیلومتر به‌ منظور انتقال‌ میعانات‌ گازی‌ به‌ گوی‌ شناور تشکیل شده است.

تاسیسات‌ ساحلی‌ این‌ فازها هم شامل واحدهای‌ دریافت‌ و جداسازی‌ گاز و میعانات‌ گازی‌، تثبیت‌ میعانات‌ گازی‌، نم‌زدایی‌ گاز، استحصال‌ گاز مایع‌، تنظیم‌ نقطه‌ شبنم‌ و تراکم‌ گاز و تغلیظ‌ محلول‌ گلایکول‌ برای ارسال‌ به‌ تاسیسات‌ دریایی و‌ نیروگاه گازی تولید برق به ظرفیت 176 مگاوات است.

آبان ماه 1381 شرکت استات اویل هیدروی نروژ به عنوان اپراتور طرح توسعه در بخش تاسیسات دریایی و حفاری چاه‌های طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی انتخاب شد