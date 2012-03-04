رانت کوثری و توکلی برای نامزدهای غیر مشهور/ حضور دو کوثری در دور دوم!

به گزارش خبرنگار مهر، 60 نامزد فهرست انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و ‏اسلامشهر حاکی از حضور 2 نامزد با نام و نام خانواگی اسماعیل کوثری است.‏

یکی از این نامزدها با کد انتخاباتی 7218 اسماعیل کوثری نماینده شناخته شده تهران و عضو کمیسیون امنیت ‏ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم است که تا کنون حدود 170 هزار رای تهرانی ها را به خود اختصاص داده ‏است.‏

نامزد دیگر با نام و نام خانوادگی اسماعیل کوثری با کد انتخاباتی 7217 از جمله نامزدهای غیرمشهور است ‏که در صحنه رقابت های انتخابات مجلس نهم در تهران حضور پیدا کرده و بالغ بر 120 هزار رای از آن خود ‏کرده است.‏

رای بالای اسماعیل کوثری با کد انتخاباتی 7217 نسبت به دیگر نامزدهای غیر سرشناس می تواند ناشی از ‏همان قانونی باشد که می گوید اگر دو فرد با نام خانوادگی یکسان در صحنه رقابت های انتخاباتی یک حوزه ‏انتخابیه حضور داشته باشند و رای دهنده در تعرفه رای بدون ذکر نام کوچک فقط نام خانوادگی نامزد مورد نظر ‏را نوشته باشد آن رای بین هر دو نامزد که نام خانوادگی مشابه دارند تقسیم می شود.‏

اشتباه محتمل تر نیز درج کد اشتباه از سوی رای دهندگان به اسماعیل کوثری است.

رای دهندگان به اسماعیل کوثری نماینده مجلس هشتم و کاندیدای مجلس نهم پس از اعلام چند مرحله نتایج ‏انتخابات در تهران در تماس های مکرر با خبرگزاری مهر عنوان می کنند از قانون خبر نداشته و رایشان به ‏اسماعیل کوثری مشهور و همان فرمانده سابق لشکر 27 محمدرسوال الله تهران در دوران جنگ بوده است.

حتی برخی سوال می کنند چگونه باید این رای اصلاح شود و ‏رایشان به سبد اسماعیل کوثری نماینده مجلس هشتم ریخته شود، نه نامزد هم نام و فامیل وی که هیچ گونه شناختی از وی ندارند.‏

این مسئله تا حدی بغرنج شده است که با توجه با آمار اعلامی ستاد انتخابات کشور و حضور اسماعیل کوثری غیرمشهور در رتبه 38 این احتمال قوی وجود دارد که شاهد رقابت دو اسماعیل کوثری در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی باشیم.

از دیگر سو احمد توکلی نماینده شناخته شده تهران نیز با مشکلی مشابه مواجه شده است. چرا که 3 نامزد با نام ‏خانوادگی توکلی در میان نامزدهای تهران به چشم می خورند. رقبای هم فامیلی احمد توکلی نیز که در جرگه ‏نامزدهای غیر مشهور انتخابات مجلس نهم هستند به نسبت سایر نامزدهای غیر مشهور از رای بالاتری ‏برخوردار شده اند. هر چند که نتوانسته اند بهره ای که اسماعیل کوثری ناشناخته با کد انتخاباتی 7217 از تشابه اسمی با ‏اسماعیل کوثری واقعی با کد انتخاباتی 7218 را نصیب خود کرده، از آن خود کنند؛ اما هم فامیلی بودنشان با احمد توکلی در افزایش تعداد ‏آرای آنها قابل ملاحظه بوده است.‏

بر طبق این گزارش هم اکنون رای اسماعیل کوثری با کد انتخاباتی 7217 حتی از اسدالله بادامچیان، حسن غفوری ‏فرد، حمیدرضا کاتوزیان و سهیلا جلودار زاده که از پارلمانی های مشهور و شناخته شده هستند نیز بالاتر است.‏