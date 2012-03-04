استکبار از حماسه ملت در 12 اسفند متحیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله طبرسی با قدردانی از تلاش شبانه روزی صدا و سیمای مازندران برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: رسانه ها به ویژه صدا و سیما نقش برجسته ای برای برگزاری انتخابات داشتند.

وی افزود: صدا و سیما آنچه را که در توان، فکر، قلم و اندیشه داشت، برای هر چه بهتر برگزار کردن انتخابات دریغ نکرد و به نکات بسیار ظریف و زیبایی اشاره داشتند.

طبرسی با اشاره به جنجال رسانه ای جبهه استکبار جهانی به دعوت مردم برای حضور نیافتن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این حرکت جبهه استکبار را نشانه درماندگی و نابسامانی روحی آنان بیان کرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران تصریح کرد: تمامی نقشه ها و توطئه غولهای رسانه ای دنیا در برابر هوش، تدبیر و تلاش عوامل رسانه ی ملی ما خنثی شد.

طبرسی، حضور ملت ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نشانه بیداری هر زن و مرد ایرانی و بیزاری ایرانیان از تمامی زورمداران خوانده و افزود: نواختن چنین سیلی محکم ملت ما به صورت دشمنان نظام و قدرتهای استکباری هیچگاه از حافظه ملت های سراسر دنیا پاک نخواهد شد.

وی از رئیس رسانه ملی، مدیران و عوامل شبکه تبرستان قدردانی کرد و یاد آور شد، پیروزی حضور ملت ما در این انتخابات کام هر ایرانی را شیرین و تلخکامی دشمنان ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران را به دنبال دارد.

