جلسه اضطراری هیئت رئیسه در دفتر کفاشیان/ احتمال تعویق انتخابات فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اتفاقاتی که طی روزهای اخیر برای برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال رخ داده و خبرهایی مبنی بر تحت فشار گذاشتن اعضای مجمع توسط گزینه مورد حمایت وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است، اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای بررسی شرایط موجود تشکیل جلسه دادند.

نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در شرایطی عصر امروز یکشنبه در دفتر علی کفاشیان در حال برگزاری است که سازمان بازرسی کل کشور امروز برای دومین بار در نامه ای به نامزدهای بازنشسته پست ریاست فدراسیون فوتبال هشدار داد که حضورشان در این انتخابات غیرقانونی است.

یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر برگزاری جلسه اعضای هیئت رئیسه از احتمال به تعویق افتادن انتخابات فدراسیون خبر داد و تاکید کرد در صورتیکه مسجل شود برخی ها اعضای مجمع را برای رای دادن به گزینه خاص تحت فشار گذاشته اند، فیفا فوتبال ایران را تعلیق خواهد کرد.

مجمع انتخاباتی رئیس و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرار است از ساعت 9:30 صبح فردا دوشنبه در سالن کمپ تیم های ملی برگزار شود که علی کفاشیان، محمدحسین قریب و عزیز محمدی سه گزینه ریاست فدراسیون فوتبال هستند.