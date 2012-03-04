کمیته امداد مهمترین نهاد خدمتگزاری به نیازمندان جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مدیران و مسئولان کمیته امداد استان کردستان اظهار داشت: امداد یک موضوع شرعی و دینی است که مهمترین بحث در طول ادوار تاریخ بوده است و به همین دلیل امام راحل (ره) نیز در اولین اقدام کمیته امداد را بنیان نهاد.

وی با بیان اینکه اولین امدادگر خداوند بود که بعد از خلقت انسان تمام امدادهای الهی خود را برای وی ارسال کرد، افزود: خدا از عدم انسان را به وجود آورد و شرافت، انسانیت، روح والای متدین و تمدن را توسط امداد الهی خود در وی قرار داد.

امام جمعه سنندج کمک و یاری رساندن انسان مومن و توانمند به انسان ضعیف و فقیر را بالاترین درجه حقانیت و امداد بزرگ از جانب خداوند دانست و بیان کرد: هر فرد امدادگر با احسان و یاری خود دیواری از نیکی و کمک رسانی بین جهنم ساخته است که در سخت ترین شرایط یاری رسان واقعی را به فریاد خود می رساند.

ماموستا مجتهدی نشان اصلی انسانیت را به خدمتگزار بودن خواند و افزود: مردم استان کردستان مرزداران غیوری هستند که تمام توان خود را در یاری رساندن به مستمندان واقعی صرف می کنند و این بزرگترین هدف و افتخار برای آنها است.

وی اظهار داشت: به دستور رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و با توجه به این امر که در جامعه هنوز ناتوان و مستمند وجود دارد ستاد زکات با سرپرستی کمیته امداد بعد از انقلاب و در راستای توانمند سازی مردم جنگ زده در کشور تشکیل شده است و خدمات خوبی را در قالب های مختلف به مردم ارائه داده است.

امام جمعه سنندج و منتخب مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری امداد رسانی مدیران و پرسنل تلاشگر کمیته امداد در کشور را به مثابه بازوی توانمند اقتصادی مردم نیازمند دانست و افزود: پرسنل کمیته امداد امام خمینی (ره) مردم بی بضاعت و بی سرپرست را توانمند می کنند و این در نهایت وظیفه آنها است چرا که با کار خود دل های زیادی را شاد می کنند.

در ابتدای این نشست مدیر کل کمیته امداد استان کردستان گزارشی از فعالیت های این نهاد در استان را ارائه کرد.

