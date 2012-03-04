به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سایر کشور، پیش از ظهر یکشنبه، دهمین نمایشگاه فروش بهاره در کرمانشاه افتتاح شد.

در این نمایشگاه مایحتاج اصلی و ضروری شهروندان به نرخ های تقریبا ارزان تر از سطح بازار کرمانشاه به فروش می رسد.

عرضه انواع پوشاک، آجیل و خشکبار، مواد بهداشتی و شوینده، انواع گوشت، از اقلامی است که در غرفه های این نمایشگاه در معرض دید شهروندان برای خرید قرار می گیرد.

براساس گفته مسئولان نمایشگاه و نیز مدیران اقتصادی و بازرگانی استان کرمانشاه، عرضه مرغ و گوشت قرمز و برنج که جزو اقلام پرمصرف و ضروری کرمانشاه محسوب می شوند، با قیمت های بسیار پایین تر از سطح بازار ارائه می شود.

از نکات قابل توجه این که غرفه های این دوره از نمایشگاه فروش بهاره در کرمانشاه به صورت مجانی در اختیار فروشندگان قرار گرفته است.

براساس این گزارش، نمایشگاه فروش بهاره در کرمانشاه، از امروز تا 23 اسفندماه به مدت 9 روز برای خرید شهروندان دایر بوده و مردم می توانند از ساعت 9 تا 22 شب نیازهای ضروری خود را از این نمایشگاه تامین کنند.

براساس این گزارش، تنها مشکل این نمایشگاه، معضل ترافیک است که امسال نیز با توجه به اجرای عملیات منوریل در کرمانشاه، بی شک ترافیک بسیار سرسام آوری هم برای رانندگان و هم برای عابران به وجود خواهد آورد که بدین منظور مسئولان از شهروندانی که قصد خرید از این فروشگاه را دارند، درخواست می کنند که در ساعت کم ترافیک به این نمایشگاه مراجعه کنند.

