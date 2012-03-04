ظرفیت های جلگه ای مازندران برای زراعت چوب استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در مراسم جشن درختکاری افزود: موضوع زراعت چوب که یکی از دغدغه های اصلی کار آفرینان صنایع چوبی و ام دی اف در کشور بوده باید برای برطرف کردن این معضل صنعتی تلاش بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه یک اصله درخت برای بهره برداری به هفت سال زمان برای رشد صنعتی نیاز دارد افزود: از ذخایر و چوب های کشور دیگر برای تنفس و استراحت جنگل های کشور استفاده شود.

طاهایی به اهمیت و نقش جنگل و مراتع در استان اشاره کرد و افزود: به برکت جنگلها و مراتع در شمال کشور، سالانه میلیون ها نفر برای گردشگری به این استان سفر می کنند.

استاندارمازندران افزود: دانشجویان و دانش پژوهان منابع طبیعی و آبخیزداری با ید پایان نامه خود را به موضوعات محوری در مقوله جنگل ،آبخیزداری،گشاورزی ،زراعت وچوب اختصاص دهند.

طاهایی با بیان اینکه محور دانشگاه علوم کشاورزی برجنگل و مرتع، گردشگری و طبیعت استوار است افزود: تربیت و هدایت دانش آموختگان و نیروهای انسانی در این زمینه نقش آفرینی کنند.

وی افزود: شهرداران باید در سطح شهرهای استان برای حفظ محیط سالم و پاک درخت کشت کنند.