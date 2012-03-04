برنامه آرامش بهاری در بقاع متبرکه خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: در راستای استقبال از زائرین، طرح نوروزی آرامش بهاری در همه بقاع متبرکه و امامزادگان استان برگزار می شود.

محمد فتحی اظهار داشت: خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و زیارتگاه ها و بقعه های متبرکی که اطراف این نگین معنوی حلقه زده اند، همواره مورد توجه بسیاری از مسافران نوروزی بوده است.

وی ادامه داد: در راستای تبدیل آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، برنامه نوروزی آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبرکه استان برگزار می شود.

فتحی با اشاره به اهداف این طرح افزود: بالا بردن سطح فکری و فرهنگی زائران و مسافران نوروزی، احیاء تبلیغ و ترویج سنت های اصیل اسلامی و همچنین تقویت علاقه مندی مردم و تمایل آنان به بقاع و اماکن متبرکه با ارائه خدمت رسانی مطلوب از جمله اهداف طرح آرامش بهاری است.

سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با بیان اینکه برنامه های متنوعی در طرح آرامش بهاری گنجانده شده است، تصریح کرد: ویژه برنامه تحویل سال نو، برپایی نمازهای جماعت روزانه، فعال کردن دفاتر مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی، حلقه های معرفت، برگزاری نمایشگاه آرامش بهاری و غرفه کتاب و محصولات فرهنگی از برنامه های این طرح است.

وی افزود: همچنین بروشورهای مذهبی در رابطه با حجاب و عفاف، ترویج فرهنگ و مباحث اعتقادی تهیه شده که در بین زائران توزیع می شود.

کنگره بین المللی میقات الرضا(ع) در مشهد برگزار می شود

سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی کنگره بین المللی میقات الرضا(ع) ۱۸ اسفند با نمایش پیام تصویری آیت الله جوادی آملی و قرائت پیام آیت الله نوری همدانی در مشهد برگزار می شود.

محمد فتحی اظهار داشت: آیت الله جوادی آملی و آیت الله نوری همدانی دوپیام به این کنگره ارسال فرموده اند که در روز برگزاری کنگره میقات الرضاقرائت می شود.

شایان ذکر است، کنگره میقات الرضا، 18 اسفندماه در تالار حکمت بقعه متبرکه امامزادگان یاسر وناصر در طرقبه برگزار می شود.

وقف راه حل‌ مشکل فاصله طبقاتی در جامعه اسلامی است

امام جمعه قدمگاه مرکز بخش زبرخان نیشابور گفت: یکی از راه حل‌های مشکلات فاصله طبقاتی و مانع هلاکت جامعه اسلامی، وقف و انفاق است.

حجت‌الاسلام محمدرضا محمدنسب اظهار داشت: وقف باعث توسعه عدالت اقتصادی واجتماعی و ایجاد اشتغال می‌شود.

وی افزود: امروز به برکت موقوفات، مساجد، حوزه‌های علمیه، مدارس ودانشگاه‌هایی ایجاد شده‌اند که مشغول ترویج معارف اسلامی و دانش هستند.

محمدنسب یادآور شد: نشر معارف اهل‌بیت(ع)،‌اداره مجالس عزاداری و شادیاهل‌بیت(ع) به برکات وقف است.

امام جمعه قدمگاه بیان کرد: مردم تلاش کنند تا زمانی که در دنیا زنده هستند،‌ بخشی از اموال خود را وقف کنند.

وی با بیان اینکه وقف یکی از مصادیق انفاق این است، گفت: منشا انفاقایمان به پروردگار عالم است و پرونده ثواب اهداکنندگان زمین مسجد، مدرسه پس از مرگ بسته نمی‌شود.

محمدنسب با بیان اینکه بعضی فکر می‌کنند اگر چیزی وقف شود به معنای کم شدن مال است، افزود: در آیات قرآن است هر چیزی که انفاق شود خداوند عوض آن رامی‌دهد و چندین برابر پاداش می‌دهد.

وی اضافه کرد: ثمره معنوی وقف، آمرزش گناهان، دوری از آتش دوزخ و فزونی ثروت در دنیا است.