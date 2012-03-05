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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

افتخاری در گفتگو با مهر:

توسعه و آبادانی کرج بهترین پاسخ به حماسه حضور مردم است

توسعه و آبادانی کرج بهترین پاسخ به حماسه حضور مردم است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرج گفت: حضور مردم در انتخابات 12 اسفندماه حماسه آفرید و تلاش برای توسعه و آبادانی کرج از جانب مسئولان بهترین پاسخ به این حماسه خواهد بود.

شکرالله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر و قدردانی از حضور گسترده مردم کلانشهر کرج در انتخابات 12 اسفندماه گفت: حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، حماسه ای دیگر آفرید و برگ زرین دیگری را از دفتر افتخارات کرج ورق زد.

وی گفت: در برگزاری سالم و بی حاشیه انتخابات مجلس در کرج، عوامل زیادی از جمله خود مردم، نمایندگان فرماندار، اعضای هیئت اجرائی، نظارت و بازرسی و همچنین خبرنگاران و اصحاب رسانه تاثیرگذار بودند که همه آنها شایسته تقدیر و تجلیل هستند.

وی همچنین عملکرد مطلوب کاندیداها در امر تبلیغات را بسیار موثر در حضور گسترده مردم دانست و گفت: فضای تبلیغات شهرستان کرج بسیار مطلوب و به دور از هرگونه تخلف پر رنگ و یا تاثیر گزاری بود و همین فضای سالم موجبات حضور گسترده و پر شور مردم را فراهم کرد.

افتخاری ضمن تبریک به نماینده های منتخب مردم گفت: باید قدر چنین مردم فهیم و همیشه در صحنه ای را دانست و برای رفاه کامل اجتماعی آنها تلاش کرد، بنابراین نماینده های منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی در جهت توسعه و آبادانی شهر و رفع مشکلات و عضلات عمده شهر تلاش کنند.

وی تصریح کرد: در سایه تعامل  وهمکاری مسئولان همه موانع برطرف شده و رشد همه جانبه شهر و استان را شاهد خواهیم بود.
 

کد مطلب 1551488

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