افتتاح نمایشگاه بهاره در قدس/ ساختار جوان در خانواده و اجتماع بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات مرمی شهرداری قدس اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و پاسخگویی سریع و صحیح به شکایات مردمی، وب سایت سازمان بازرسی کل کشور برای طرح شکایات مردمی راه اندازی شده است.



ناصر خدایی اظهار داشت: پاسخ به شکایات و تقاضاهای مردمی، امری است که همواره سازمانها از اهم وظایف خود می دانند و هر نهاد یا سازمان به فراخور گستردگی وظایف، ذاتی خود بخشی از تشکیلات خود را موظف می داند تا مسایل مطرح شده از جانب مردم و خصوصا ارباب رجوع را بررسی و پاسخ دهد.

وی افزود: با در نظر گرفتن این مهم شهروندان میتوانند در صورت حل نشدن مشکل خود به وب سایت سازمان بازرسی کل کشوربه آدرس www.SHEKAYAT.BAZRESI.IR مراجعه و شکایات خود را به صورت مستند ثبت کنند تا رسیدگی شود.

عرضه مرغ و گوشت منجمد در قدس



مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قدس از عرضه و مرغ منجمد ۳۱۰۰ تومانی و گوشت منجمد 9100 تومانی در نمایشگاه بهاره این شهرستان خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت مرغ در سطح شهر ۴۵۰۰ تومان است اما در این نمایشگاه مرغ منجمد بدون محدودیت به قیمت ۳۱۰۰ تومان عرضه می‌شود.

مجید حاج آقایی اعلام کرد: در این نمایشگاه 100 غرفه فعال از واحدهای صنفی مختلف اقلامی همچون مرغ، ماهی، گوشت قرمز، خشکبار، آجیل، کیف و کفش، شیرینی‌جات و پوشاک مورد نیاز مردم برای ایام پایانی سال با ۲۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود.



این مسئول با تاکید بر اینکه نمایشگاه‌های بهاره با انگیزه حمایت از تولیدات داخلی حذف واسطه‌ها و تنظیم بازار برگزار می‌شود، اظهار داشت: شهروندان می توانند همه روزه از ساعت 9:30 صبح الی 21:30 به محل نمایشگاه های این شهر واقع در ترمینال اتوبوسرانی جهت تهیه مایحتاج خود مراجعه کنند.

10 مصوبه کمیسیون فرهنگی و آموزشی شورای شهر قدس



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قدس از برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگ، آموزش و امور ایثارگران شورای شهر قدس با حضور تمامی اعضا خبر و گفت: جلسه فوق با 10 مصوبه همراه بود.



حسینعلی مقدم افزود: راه اندازی پارک علم و فن آوری برای جذب نخبگان و حمایت از آنها، راه اندازی کتابخانه تلفنی با ایجاد ظرفیتهای لازم، ایجاد جاده تندرستی در حاشیه پارکها و ایستگاه های سلامتی برای انتقال اطلاعات بهداشتی، برنامه ریزی برای اجرای برنامه های کوهپیمایی خانوادگی به صورت مرتب صرفا با انجام ایاب و ذهاب به صورت هفتگی، همکاری برای راه اندازی انجمن نجوم شهر، دعوت از هنرمندان و فرهیختگان نخبه برای برنامه ریزی های کلان، بهره مندی از هنرمندان بومی و متخصصان دانشگاهی در امور جاری مانند زیباسازی مبلمان شهری، ساخت استودیو در سازمان فرهنگی ورزشی برای تهیه و ضبط برنامه های تلویزیون شهری و برنامه های دیگر، ایجاد سیستم صوتی مستقر در میادین جهت ایام شادی و حوادث غیر مترقبه، توجه جدی به راه اندازی و ایجاد سازه های مناسب در میادین (المان) و نمادهای متناسب با شعار دینی و انقلابی از جمله این مصوبات بود.



ساختار جوان در خانواده و اجتماع در قدس بررسی شد

در ادامه سلسلــــه نشستهـــای بحث آزاد جـــوانان که در خانه فرهنگ علامــه دهخـــدا سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس تشکیل شد، نشست جـــوانان و مــــد که با حضــور خانم پوری کارشناس مشـــاوره مرکــز و با استقبال جوانان برگزار شد.



در این نشست به بررسی ساختار جوان در خانواده و اجتماع پرداخته و دلایل تفاوت های ظاهری جوانان با اجتماع اطراف بررسی شد. با توجه به مباحث مطرح شده در جلسات گذشته پیرامون تیپ و مذهب، بلوغ نوجوانان و مشکلات نوجوانان در بلوغ، در این جلسه تمامی مطالب گذشته جمع بندی شد و حاضرین در جلسه به نتایج واحدی دست یافتند.



بحث های آزاد جوانان در خانه فرهنگ علامه دهخدا در بهار 91 ادامه خواهد یافت و با توجه به نظرسنجی از جوانان مقرر شد بیشتر بحث ها پیرامون هویت و اصالت جوان ایرانی باشد.



اصلاح چراغهای راهنمایی سطح شهر



تعدادی از پیامهای ضبط شده توسط سامانه 137 شهرداری مربوط به نصب و اصلاح علائم ترافیکی در سطح شهر است که در این راستا معاونت خدمات شهری شهرداری قدس اعلام کرد: تعدادی از علائم ایمنی و چراغ های راهنمایی سطح شهر اصلاح شده است.



کامران محمد خانی افزود: طی اقداماتی که از سوی اداره حمل و نقل و ترافیک صورت گرفته مشکل چراغ های راهنمایی واقع در تقاطع شهید مفتح، بلوار مصلی و چراغ تقاطع طالقانی آزادی برطرف و عبور و مرور به نحو مطلوب جریان دارد.

اجرای طرح هرخانواده یک گام به جلو در قدس



مدیرعامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری قدس گفت: فرهنگسرای خانواده سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس با هدف ارتقای سطح فرهنگــی، اجتماعی، مذهبـــی و علمی در هر خانــواده طـــرح تعـالی خانواده با شعـار هر خانواده یک گام به جلو را اجـرا می کند.

داوود حبیبی افزود: این طـرح به طـور گسترده و به صــورت منطقه به منطقه در سطح شهرستان قدس اجـرا می شود که در آن با نگاهی به مفهوم خانواده خواهیم یافت که حفظ و تحکیم آن باعث سلامت شهر و در نتیجه جامعه بشری است به عبارت دیگر سلامت جامعه بشری در سطوح مختلف پایگاه های اجتماعی لازمه مستحکم کردن مولفه هایی چون حفظ ارزشهای معنــوی، عواطف، سلامت اجتمــاعی، رفــاه و ... در خانواده است که این خود باعث بهتر شدن روابط انسانی، خود کنترلی اجتماعی، امید به زندگی، کاهش فقر، مهارتهای زندگی و داشتن خانواده متعادل در سطح جامعه است.