نتایج 11 حوزه انتخابیه دیگر/اسامی نمایندگان اقلیت دینی راه یافته به مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه شماره 45 نتایج 11 حوزه انتخابیه دیگر که تا ساعت 16 روز یکشنبه 14 اسفندماه 1390 نتایج آنها مشخص گردیده را بدین شرح اعلام کرد:

1- در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره محمدرضا خانمحمدی خرمی با کسب 52339 رأی از مجموع 117973 آرای صحیح مأخوذه

2- در حوزه انتخابیه خاش حمیدرضا پشنگ با کسب 56619 رأی از مجموع 108784 آرای صحیح مأخوذه

3- در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار محمود نگهبان سلامی با کسب 38728 رأی از مجموع 108880 آرای صحیح مأخوذه

4- در حوزه انتخابیه کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب محمدرضا امیری کهنوج با کسب 92554 رأی از مجموع 165337 آرای صحیح مأخوذه

5- در حوزه انتخابیه دلفان و سلسله حجت الله خدایی سوری با کسب 39722 رأی از مجموع 117188 آرای صحیح مأخوذه

6- در حوزه انتخابیه اقلیت دینی زرتشتیان اسفندیار اختیاری کسنویه یزد با کسب 4940 رأی از مجموع 6604 آرای صحیح مأخوذه

7- در حوزه انتخابیه اقلیت دینی ارامنه شمال، کارن خانلری با کسب 10857 رأی از مجموع 11927 آرای صحیح مأخوذه

8- در حوزه انتخابیه اقلیت دینی آشوری کلدانی، یوناتن بتکلیا با کسب 2521 رأی از مجموع 4259 آرای صحیح مأخوذه

9- در حوزه انتخابیه اقلیت دینی کلیمیان سیامک مره صدق با کسب 2934 رأی از مجموع 3240 آرای صحیح مأخوذه

10- در حوزه انتخابیه تبریز، آذر شهر و اسکو محمدحسین فرهنگی با کسب 188642 رأی از و مسعود پزشکیان با کسب 159501 رأی و علیرضا منادی سفیدان با کسب 154388 رأی از مجموع 588432 آرای صحیح مأخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شده و رضا رحمانی با کسب 110857 رأی و محمداسماعیل سعیدی با کسب 105760 رأی و میرهادی قرسیدرومیانی با کسب 81619 رأی و علی آجودان زاده با کسب 76607 رأی و رسول جلیل زاده با کسب 75711 و عشرت شایق با کسب 72039 رأی به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

11- در حوزه انتخابیه بهبهان عزیزالله سالاری با کسب 14799 رأی و محمدباقر شریعتی با کسب 12613 رأی از مجموع 85247 رأی آرای صحیح مأخوذه به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

به گزارش مهر بر اساس اطلاعیه شماره 45 با توجه به نتایج جدید اعلام شده؛ از مجموع 194 حوزه انتخابیه تعداد کل منتخبینی که تا این ساعت موفق به کسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند، به 202 نفر می رسد.