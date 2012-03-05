20 حکم تولیت برای موقوفات مازندران صادر شد

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثمرات وقف بر هیچکس پوشیده نبوده چه کسی بیشتر از این ثمرات بهره مند است به خبر واقف آن و بسیاری از افراد بودند که مال و اموال بی شماری داشتند که نصیب وراث آنان شد و امروز حتی نام و نشانی از آنها در بین خانواده ها نیست.

وی افزود: واقف وقف می کند تا رضایت الهی نصیب او شود و وقف کرده تا پای خود را جا پای اولیا الهی بگذاریم و وقف می کنیم تا زمانی که ثمرات و اثرات وقفمان آشکار است زنده باشیم و زنده بمانیم.

مدیر کل اوقاف مازندران با اشاره به موقوفات مازندران گفت: مازندران بیش از سیزده هزار موقوفه دارد که بیش از دوازده هزار موقوفه متصرفی و قریب به هزار موقوفه غیرمتصرفی است که توسط متولی اداره می شوند.

وی ادامه داد: برخی از موقوفات غیرمتصرفی که به دلایل مختلف دارای متولی نیستند در سال 90 برای تعداد بیست موقوفه حکم تولیت صادر شده تا متولیان این موقوفات بتوانند در حفظ و احیای موقوفات تلاش و به اجرای نیات واقفان بپردازند.

