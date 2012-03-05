هیئت هاکی آذربایجان را شکست می دهیم و قهرمان می شویم

نوروز حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار نهایی مقابل تیم هیئت هاکی آذربایجان غربی که سه شنبه در تهران برگزار می شود، اظهار داشت: تا حالا هرچه با این تیم بازی کرده ایم برده ایم و امیدوارم در این دیدارهم بتوانیم تیم هاکی آذربایجان را شکست بدهیم.

وی با بیان اینکه باید این بازی را بدست حوادث بسپاریم، درعین حال گفت: بازیکنان ما از تجربه و انگیزه بالایی برخوردارند و قطعا به پیروزی بر حریف می اندیشند. خوشبختانه بازیکن مصدوم و محروم در دیدار مقابل تیم هیئت هاکی آذربایجان غربی نداریم.

به گزارش مهر، مسابقه فینال لیگ برتر هاکی صبح سه شنبه بین تیمهای هاکی نفت و گاز گچساران و هیئت هاکی آذربایجان غربی در سالن هندبال تهران برگزار خواهد شد.