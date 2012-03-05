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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

حیدری در گفتگو با مهر:

هیئت هاکی آذربایجان را شکست می دهیم و قهرمان می شویم

هیئت هاکی آذربایجان را شکست می دهیم و قهرمان می شویم

مربی تیم نفت و گاز گچساران با بیان اینکه تاکنون هیئت هاکی آذربایجان را در همه مسابقات شکست داده ایم، ابراز امیدواری کرد که در دیدار فینال هم بتوانند این تیم راشکست دهند.

نوروز حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار نهایی مقابل تیم هیئت هاکی آذربایجان غربی که سه شنبه در تهران برگزار می شود، اظهار داشت: تا حالا هرچه با این تیم بازی کرده ایم برده ایم و امیدوارم در این دیدارهم بتوانیم تیم هاکی آذربایجان را شکست بدهیم.

وی با بیان اینکه باید این بازی را بدست حوادث بسپاریم، درعین حال گفت: بازیکنان ما از تجربه و انگیزه بالایی برخوردارند و قطعا به پیروزی بر حریف می اندیشند. خوشبختانه بازیکن مصدوم و محروم در دیدار مقابل تیم هیئت هاکی آذربایجان غربی نداریم.

به گزارش مهر، مسابقه فینال لیگ برتر هاکی صبح سه شنبه بین تیمهای هاکی نفت و گاز گچساران و هیئت هاکی آذربایجان غربی در سالن هندبال تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1551496

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