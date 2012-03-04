وزیرکشور از زحمات مجریان برگزاری انتخابات در کرمانشاه تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور درنامه ای خطاب به مهندس سید دادوش هاشمی استاندارکرمانشاه، از حمایت و فعالیت‌های شبانه‌ روزی کارکنان استانداری، فرمانداران، بخشداران، هیئت‌های اجرایی، اعضای شعب، نیروی انتظامی، امنیتی و همه کسانی که در خلق حماسه ماندگارانتخابات درکرمانشاه سهیم بودند تقدیر کرد.

در ابتدای این نامه می خوانیم: به دنبال حضور سیاسی، خیره کننده و بسیار گسترده مردم خوب، شایسته و با بصیرت و دشمن شناس ایران اسلامی در پای صندوق‌های اخذ رأی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در فاصله کوتاهی از راهپیمایی با عظمت و ده‌ها میلیونی 22 بهمن و در راستای تجدید بیعت و میثاق با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و در لبیک به ندای مقام معظم رهبری بار دیگر وحدت، وفاق و انسجامی اسلامی و ملی خود در جای جای کشور را به نمایش گذاشته و قدرت‌های استکباری را علی‌رغم صرف هزینه‌های گزاف و بی ثمر مستأصل و ناامیدتر از همیشه کردند و بر صفحه تاریخ نام بلند و پرآوازه، ایران را نگاشتند.

در ادامه نامه وزیر کشور به استاندار کرمانشاه آمده است: بدین وسیله، لازم می‌دانم ضمن مرحبا و آفرین گفتن به مردم ولایی، غیور، مؤمن و شایسته استان کرمانشاه، از زحمات و فعالیت‌های شبانه روزی و بی وقفه جنابعالی، کارکنان استانداری، فرمانداران، بخشداران، هیأت‌های اجرایی، اعضای شعب، نیروی انتظامی، امنیتی و همه کسانی که به نوعی در خلق این حماسه ماندگار در ادامه بستر سازی از سوی دولت خدمتگزار برای افزایش مشارکت سیاسی مردم سهیم بوده و تلاش کردند، تقدیر و تشکر نمایم.

در پایان نامه وزیر کشور آمده است: توفیق همگان در استمرار خدمت صادقانه به این ملت خوب و شایسته که حقاً و انصافاً بیان و زبان در برابر بزرگی و عظمتشان عاجز و قاصر است را از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

24میلیارد تومان هزینه برای 140 پروژه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مدیرگروه فنی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در راستای سیاست های دولت و ریاست دانشگاه جهت ایجاد بستر مناسب در همه عرصه های سلامت، این مدیریت در یکسال گذشته موفق به اجرای حدود یکصد و چهل پروژه عمرانی با مبلغ تقریبی 25 میلیارد تومان شده است.

احمد بابایی افزود: با توجه به مصوبات سفر مقام معظم رهبری و همچنین مصوبات هیئت محترم دولت انشاالله در آتیه نزدیک شاهد افتتاح پروژه های در دست احداث و کلنگ زنی پروژه های در شرف مناقصه و ارتقاء بیش از پیش خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان خواهیم بود.

کاهش 35 درصدی حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی در میان مشترکین خانگی

رئیس واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت گاز استان کرمانشاه از کاهش 35 درصدی حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی در میان مشترکین خانگی استان در سال جاری خبر داد.

منوچهر شوشتری گفت: خوشبختانه با اقدامات خوبی که در زمینه اطلاع رسانی و آگاه سازی مشترکین گاز در زمینه مصرف ایمن گاز طبیعی در سطح استان صورت گرفته در سال جاری کاهش 35 درصدی حوادث ناشی از مصرف غیر ایمن گاز طبیعی در استان کرمانشاه را شاهد بوده ایم.

وی افزود: در سال جاری اقدامات مؤثری در زمینه تریج فرهنگ مصرف صحیح گاز طبیعی در استان کرمانشاه به انجام رسیده است که می توان به اجرای برنامه های آموزشی در مدارس استان در قالب طرح همیار گاز برای حدود 40 هزار نفر از دانش آموزان استان اشاره کرد.

شوشتری تصریح کرد: برگزاری نمایشگاههای ایمنی و صرفه جویی در چند نوبت، استفاده از ظرفیت های رسانه ای در قالب تیزرها و مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی مدیران و کارشناسان شرکت گاز، پاسخگویی به سوالات مشترکین بصورت حضوری و تلفنی، تهیه و توزیع بروشور ها و اقلام تبلیغی متضمن پیام های ایمنی و صرفه جویی و چاپ مطالب آموزشی مربوطه در نشریات کثیرالانتشار استان از دیگر اقدامات انجام توسط شرکت گاز استان کرمانشاه در راستای فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی است.

وی گفت: با تداوم برنامه های اطلاع رسانی در سطح ملی و استانی، ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه مصرف صحیح گاز طبیعی و کاهش بیش از پیش حوادث ناشی از استفاده غیر ایمن از گاز را در سال آینده شاهد باشیم.

توزیع نهال میوه در سطح شهر کرمانشاه

همزمان با هفته درختکاری با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبز، نهال میوه رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه ، با بیان مطلب فوق گفت: امسال نیز همچون سالیان گذشته شهرداری با همکاری NGO ها اقدام به نوزیع نهال رایگان کرده که در سه نقطه خیابان فردوسی ، خیابان نوبهار و ورودی شهرک دادگستری انجام می شود.

مهندس فرامرز رحمتی زاده افزود: در هفته درختکاری تپه های مشرف به شهرک زین العابدین به مساحت 3 هکتار به طور نمادین درختکاری می شوند تا این منطقه از حاشیه شهر نیز دارای پوشش مناسب فضای سبز شود.

وی با بیان اینکه در هفته درختکاری ، واکاری و کاشت درخت در نقاط مختلف شهر و زمین های با کاربری فضای سبز انجام می شود ادامه داد: در بعضی از نقاط شهر نیاز به کاشت مجدد و احیای فضای موجود احساس می شود که مقرر شده این امر صورت گیرد.

رحمتی زاده از آموزش و توزیع بروشور در میان دانش آموزان مدارس خبردادو گفت: دانش آموزان شیوه های صحیح حفظ و نگهداری و نحوه صحیح قطع نهال را توسط کارشناسان سازمان پارکها آموزش می بینند.

رحمتی زاده در پایان تصریح کرد: فضای سبز و درختان به عنوان نعمتهای خدادای نقشی حیاتی در زندگی و حیات انسانها دارند و انتظار می رود آحاد جامعه شهری در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند.