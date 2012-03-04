۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۳

قاسمی:

تست خودرو بعد از 80 کیلومتر حلقه مفقوده استاندارد ایران است

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج گفت: تست خودرو بعد از 80 کیلومتر حلقه مفقوده استاندارد ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاسمی ظهر یکشنبه در بازدید خبرنگاران استان البرز از مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج اظهار داشت: به صورت تصادفی یکی از اتومبیل های سازنده خودرو داخلی کشور انتخاب و تست آلایندگی هوا بر روی این آن انجام می شود ولی این خودروها بعد از 80 کیلومتر نیز باید  یک بار دیگر تست شوند که این کار صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: HC، CO، NOX و CO2 چهار فاکتوری هستند که خودروها از لحاظ آلایندگی مورد تست و آزمایش قرار می گیرند.

مدیر مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج گفت: محیط زیست متولی اصلی کنترل آلایندگی در کشور است و آلایندگی خودروها نیز بر اساس استاندارد جهانی و فرمول خاص خود سنجش می شود.

قاسمی افزود: در حال حاضر استاندارد خودروها بر اساس یورو دو است مقدار CO  خودروها باید 2.2 گرم بر کیلومتر باشد و HC+NO نیز باید از نیم گرم در کیلومتر باید کمتر باشد.

مدیر مرکز ملی آزمون آلایندگی خودرو کرج اظهار داشت: تمام سازنده خودروی کشور تحت کنترل هستند و خودروهای این سازنده ها مورد آزمایش و بررسی قرار می گیرد.

