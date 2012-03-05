مانور تسهیلات نوروزی در البرز اجرا می شود

علیرضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته برای ایام نوروز در استان البرز گفت: در ستاد تسهیلات نوروزی استان البرز 11 کمیته تشکیل شده که روسای آن با حکم استاندار منصوب شده اند.

وی گفت: این کمیته ها اعضای خود را شناخته و جلسات هفتگی تشکیل می دهند تا بتوانند راهکارهای مناسب برای ارائه تسهیلات هر چه بیشتر به مسافران نوروزی را بررسی و بعد از بحث و تبادل نظر، نکته و نظرات خود را مطرح و برخی از آنها را به عنوان مصوبه جلسات خود ثبت کنند.

وی افزود: روز 21 اسفندماه مانور بزرگ ستاد تسهیلات نوروزی با ریاست استاندار البرز برگزار شده و تمامی روسای کمیته های 11 گانه و اعضای آنها و همچنین مدیران و مسئولان حوزه گردشگری اداره میراث فرهنگی در آن حضور دارند.

زمانی تصریح کرد: در این مانور همه نظرات و مصوبات جلسه های مختلف تجمیع شده و تصمیم گیریهای کلان در خصوص تسهیلات نوروزی در شان و شایسته استان اتخاذ خواهد شد.

وی گفت: استان البرز دارای ظرفیت های بی نظیری در حیطه گردشگری است که باید با توجه و مدیریت دقیق به کار گرفته شوند.