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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

زمانی به مهر خبر داد:

مانور تسهیلات نوروزی در البرز اجرا می شود

مانور تسهیلات نوروزی در البرز اجرا می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز گفت: به منظور هم اندیشی برای ارائه تسهیلات به مسافران نوروزی، مانور تسهیلات نوروزی 21 اسفندماه در البرز اجرا می شود.

علیرضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته برای ایام نوروز در استان البرز گفت: در ستاد تسهیلات نوروزی استان البرز 11 کمیته تشکیل شده که روسای آن با حکم استاندار منصوب شده اند.

وی گفت: این کمیته ها اعضای خود را شناخته و جلسات هفتگی تشکیل می دهند تا بتوانند راهکارهای مناسب برای ارائه تسهیلات هر چه بیشتر به مسافران نوروزی را بررسی و بعد از بحث و تبادل نظر، نکته و نظرات خود را مطرح و برخی از آنها را به عنوان مصوبه جلسات خود ثبت کنند.

وی افزود: روز 21 اسفندماه مانور بزرگ ستاد تسهیلات نوروزی با ریاست استاندار البرز برگزار شده و تمامی روسای کمیته های 11 گانه و اعضای آنها و همچنین مدیران  و مسئولان حوزه گردشگری اداره میراث فرهنگی در آن حضور دارند.

زمانی تصریح کرد: در این مانور همه نظرات و مصوبات جلسه های مختلف تجمیع شده و تصمیم گیریهای کلان در خصوص تسهیلات نوروزی در شان و شایسته استان اتخاذ خواهد شد.

وی گفت: استان البرز دارای ظرفیت های بی نظیری در حیطه گردشگری است که باید با توجه و مدیریت دقیق به کار گرفته شوند.

کد مطلب 1551499

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