دانشگاه یزد میزبان بیستمین نمایشگاه ملی دستاوردهای هسته‌ ای است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیمحمد میرمحمدی میبدی ظهر یکشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: این نمایشگاه از امروز کار خود را آغاز کرده اما از فردا به طور رسمی با حضور مسئولان کشور در دانشگاه یزد افتتاح می شود.

وی افزود: بازدید از این نمایشگاه عمومی نیست و نخبگان و برخی گروه های خاص امکان بازدید از این نمایشگاه را خواهند داشت.

میرمحمدی میبدی عنوان کرد: این نمایشگاه تا شامگاه 17 اسفندماه، جدیدترین دستاوردهای هسته ای کشور همچنین کارکردهای صنعت هسته ای کشور را در معرض دید بازدیدکنندگان خود قرار می دهد.

وی از جمله ضرورت‌های برگزاری این نمایشگاه را نو بودن این صنعت در داخل کشور و عدم آگاهی مناسب نسبت به آن حتی در سطح متخصصان و دانشگاهیان اعلام کرد.

وی افزود: محدود بودن فضای اطلاع رسانی در مورد جزئیات این صنعت در سطح دنیا، برگزاری این نمایشگاه در میان متخصصان این رشته را ضروری کرده است.

میرمحمدی میبد همچنین عنوان کرد: آگاه سازی افکار عمومی نسبت به دانش بومی صنعت هسته ای و معرفی آن به عنوان یک تکنولوژی مفید در زندگی مردم و دسترسی سریع و راحت و جامع دانشگاهیان به آخرین دستاوردهای کشور در این صنعت از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طی یک دهه اخیر، صنعت هسته ای کشور راه پرفراز و نشیبی را برای دستیابی به آنچه حق ملت اسلامی ایران در بهره مندی از کاربردهای این صنعت در بخش های انرژی، صنعت، درمان، تکنولوژی و رفاهی است، پشت سر گذاشته است.

میرمحمدی میبدی ادامه داد: در طول این مدت، فعالیت های هسته ای ایران تحت تاثیر مناقشات هسته ای در عرصه بین المللی قرار گرفته و با وجود پیشرفت های صورت گرفته و دستیابی کشورمان به دانش بومی در بسیاری از زمینه های این صنعت، دستیابی به این دانش ارزشمند، از مهمترین عوامل ایستادگی و موفقیت در برابر فشارهای سیاسی خارجی بوده است.