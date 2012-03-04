شان وزارت ورزش بالاتر از اعمال نظر در انتخابات فدراسیون فوتبال است

شاهرخ شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بحث‌های مطرح شده در خصوص دخالت در انتخابات فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: معتقدم اگر ارگانی قدرتمند، نظرش را اعلام کند اشکالی ندارد اما اعمال نظر که با اعمال نظر متفاوت است، درست نیست.

وی افزود: به نظرم شان وزارت ورزش و جوانان و مسئولان آن، بسیار بالاتر از آن است که در مورد این مسائل اعمال نظر کند. احساس خودم این است نگرانی‌هایی که در این خصوص وجود دارد، درست نیست.

کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، در مورد اینکه همانند 4 سال پیش، قبل از برگزاری مجمع فردا دوشنبه استعفا خواهد داد، خاطرنشان کرد: آن اتفاق دلایلی داشت که یک روز آنها را بیان خواهم کرد اما امروز در موردش صحبت نمی‌کنم.

شهنازی اضافه کرد: به عنوان یک فرد مستقل برای عضویت در سمت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال (سایر پست‌های هیئت رئیسه) کاندیدا شدم و امیدوارم با نظر مساعد اعضای مجمع آرای لازم را برای رسیدن به این سمت کسب کنم.

وی با بیان اینکه به حضور در فوتبال علاقمند است، ادامه داد: همانند خیلی‌ها در اکثر دوران عمرم هم فوتبال بازی کردم و هم به این رشته علاقمند بودم و می‌توان با تجربه مدیریت‌های ورزشی که داشتم برای این پست مفید ظاهر شوم.

کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون در پایان گفت: هر کدام از این 3 عزیز که کاندیدای ریاست شده‌اند، برنامه‌های خوبی را ارائه کرده‌اند. اعضای مجمع با بررسی این برنامه‌ها و با توجه به دیدگاه‌ها و سلیقه‌های خود به فرد مورد نظر خودشان رای می‌دهند. قطعا هر کدام از این کاندیداها رای بیاورند، مجموعه فوی را برای فدراسیون در نظر می‌گیرند.