مسئولیت در نظام اسلامی امانتی سنگین و رسالتی مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری در پیام های های جداگانه انتخاب نمایندگان مورد اعتماد مردم و منتخبان چهار حوزه انتخابیه در استان کردستان را تبریک گفت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در این پیام ها رای مردم به محمد بیاتیان منتخب مردم بیجار، حامد قادرمرزی منتخب مردم قروه و دهگلان، محسن بیگلری منتخب مردم شهرستان های سقز و بانه و امید کرمیان منتخب مردم شهرستان های مریوان و سروآباد را تبریک گفته است.

در پیام تبریک مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان آمده است: " ضمن تقدیر از حضور حماسی مردم غیرتمند کردستان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب شایسته شما را به عنوان نماینده مردم تبریک می‌ گویم".

در ادامه این پیام تبریک تاکید شده است: "بی ‌تردید پذیرش مسئولیت نمایندگی در نظام جمهوری اسلامی افتخاری بس بزرگ و البته امانتی سنگین و اعتماد مردم به شما سرمایه ای گران سنگ است و امیدوارم در ظل توجهات حضرت احدیت و دعای خیر مومنان در حفظ و حراست از اصول اسلام عزیز و آرمان‌های امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری موفق بوده و در انجام وظیفه خطیری که به نیابت از مردم عهده دار شده اید سربلند باشید".

در پایان این پیام تبریک آمده است: "استان کردستان برای رسیدن به قله‌های تعالی و پیشرفت در عرصه‌ های مختلف به خصوص در عرصه ‌های فرهنگی نیازمند اندیشه ژرف ‌تر، عزم استوارتر، گام ‌های بلندتر و اقدامات عمیق ‌تر است که امروز حضور مردم در صحنه تجلی یافته است و در نهایت از خدای بزرگ مسئلت دارم همه شما چهار منتخب مردم استان را در خدمتگذاری صادقانه و خالصانه به این مردم فهیم و خونگرم یاری کرده و از زمزم هدایت و عنایت خاص خویش بهره‌مندتان کند".